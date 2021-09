Star+ la plataforma que competirá con Netflix

Desde el pasado 31 de agosto de este año, llegó al país la plataforma Star+, para los que no saben es de la empresa Disney Company y transmite principalmente entretenimiento online.

Sabemos que la preferencia actual por plataformas de streaming en Argentina es Netflix, con casi 5 millones de personas suscritas a la misma, contiene un variado repertorio de series, películas, documentales conocidas y además cuenta con muchísimas producciones propias, por lo que a la competencia le es difícil llegar a ganar la misma cantidad de suscriptores, pero hay algo que Netflix no posee y que Star sí, DEPORTES, esta nueva plataforma tiene disponible toda la producción de ESPN, el famoso canal especializado en la transmisión de deportes.

De ESPN podremos ver shows, eventos en vivo además de poder ver los partidos de la UEFA Champions League, UEFA Europa League, La Liga española, Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia; así como de los Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; NFL; Tour de France en ciclismo; PGA Tour y The Masters en golf, y el más destacado rugby del mundo, incluyendo Los Pumas, URBA, Sanzaar, Seis Naciones y SLAR.

Con respecto a las producciones de su autoría Star+ presentará el drama “Pam Y Tommy” que girará en torno a la relación entre la actriz Pamela Anderson y el rockero de Mötley Crüe, con especial atención a su vídeo sexual, una serie más que esperada por los espectadores, interpretada por Sebastian Stan y Lily James. Con respecto a las series emblemáticas podremos ver Greys Anatomy, 24, Homeland, Modern Family, Lost, How I Met your Mother, The X Files y Prison Break; y series exclusivas como Big Sky, Love, Victor, Dollface, A Teacher, Rebel, Helstrom, Y: The Last Man, Black Narcissus y Hip Hop Uncovered, entre otros.

Para los fanáticos de las series animadas, tendremos a nuestro alcance toda las temporadas de“Los Simpson” y el estreno exclusivo de la temporada 32, además de las famosas series animadas como “Family Guy”, “American Dad!” y “The Cleveland Show”, “Futurama”, “Bob 's Burgers” y “Duncanville”.

En octubre, llegarán “Crossing Swords” y “The Great North”, en noviembre “Marvel 's M.O.D.O.K.” y en el transcurso de 2022 llegarán “Marvel 's Hit Monkey” y “Little Demon”, entre otras.

Para suscribirte tenés tres formas de pagar, la primera opción es de manera mensual $880 finales, sino anual $8.800 y también podes abonar en conjunto Disney+ y Star+ a tan solo $995. El tipo de suscripción es uno. es decir, que independiente de cómo decidas pagarlo. todos te permiten acceder en 4 dispositivos distintos a la vez. Se podrá ver desde cualquier dispositivo móvil, como un celular o un tv smart, y para poder disfrutar al máximo de ella deberemos contar con una buena velocidad de internet.

Fuente: www.selectra.com.ar