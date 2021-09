Jornada de Basquet en el Deportivo Italiano

El sábado desde las 13:30 se abren las puertas del Polideportivo Ruben Aimetta del Deportivo Italiano para la tercera fecha de la Liga Seniors de Basquet.

El primer partido será Deportivo Italiano frente a CAJU.

El resto de los cotejos son:

VGB vs Casino - CART A vs CART B - Villa del Dique vs Hernando - Central Argentino vs Norte

La entrada estará abierta al público cumpliendo los protocolos sanitarios. El valor será de solo 100 pesos y habrá bufet de comidas y bebidas.