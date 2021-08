The Rolling Stones: la banda en que tocaba Charlie

por Valdir Peyceré

Hubo un tiempo en que todos disputaban ser la batería de los Rolling Stones, pero Mike Jagger y Keith Richards pensaban en un nombre y ese nombre era Charlie Watts. Según Keith Richards, cuando los Stones empezaron no podían estar a la altura de Charlie Watts, que tocaba en Blues Incorporated, un grupo con buena repercusión liderado por Alexis Korner. Con el tiempo los Stones lo sedujeron y él les propuso unirse a la banda: “Son increíbles, man, pero necesitan un buen baterista”, le diría a Richards. Más allá de esporádicos proyectos jazzeros, Wattts se complementó perfectamente con Jagger, Richards, Brian Jones y Ronnie Wood; con swing (“Brown sugar”), ritmos tensos en 4x4 (“Satisfaction”), y un discreto impresionismo (“Sympathy for the Devil”), rara vez alardeando durante más de 50 años. “Cuando conseguimos a Charlie vimos que realmente estaba hecho para nosotros”.*

Así como John Lennon que nació un día en que caían bombas de la Luftwaffe sobre Londres, Charles Robert Watts también estaría signado por la guerra, ya que su nacimiento se produjo el 2 de junio de 1941, poco antes de que las tropas alemanas se dirigieran a lo que sería conocida como la Operación Barbaroja; la descabellada investida en el frente Este, la invasión de la Unión Soviética que acabaría siendo el principio del fin de la Alemania nazi. La origen de Charlie (al igual que Lennon) también fue proletaria (su padre era un camionero y su madre una “ama-de-casa” de clase media baja). Charlie y su hermana Linda vivirían toda su infancia y parte de la adolescencia en una casa prefabricada en Wembley ya que muchas casas habían sucumbido por causa de los bombardeos sobre Londres.

Más allá de la consabida disputa Rolling Stones – Beatles y del choque de “primas – donnas”; Jagger-Richards vs. Lennon- Mc Cartney, sus bateristas tuvieron la peculiar virtud de ser los puntos de equilibrio de las bandas. Richard Starkey o Ringo Star y Charles Watts o Charlie Watts tenían en común la sobriedad, la simpatía y el carisma. Dicen que las comparaciones son odiosas pero, ¿cómo no hacerlo?; ¿cómo no pensar en esas virtudes compartidas? E, incluso, ¿cómo no recordar el puesto 12 para Charlie y 14 para Ringo en la edición dedicada a los “100 mejores bateristas de todos los tiempos” de la revista “Rolling Stone” ?.

Hace poco editaba un programa de rock dedicado a los bateristas en uno de sus segmentos musicales (“La luz de la manzana” nº 356) y no incluí, tal vez por una cuestión de ritmos y sonido uniforme a Charlie… o cometí “il pecatto” de no hacerlo! Como sea, ahora tengo la oportunidad de redimirme, de incluir dos o tres canciones de los Stones con su genial batería “de fondo”.

Según su amigo de toda la vida, Dave Green, a Charlie lo que realmente le gustaba era el jazz y el maravilloso sax de su tocayo Charlie Parker (“Bird”). Con las guitarras y voces de Lennon y George Harrison, la batería de Watts y el sax de Parker ya se puede armar otra banda e ir pensando un nombre para ella, pero lo que sí es seguro es que va a sonar muy bien desde allá arriba.

*revista Rolling Stone (219, junio 2016)