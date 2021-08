Dramático incendio en Potrero de Garay y la zona

Bomberos de 22 dotaciones trabajan en focos ígneos que se registran en zonas próximas a Intiyaco, que se desplaza hacia Athos Pampa, y otro en San Clemente.

El gobernador Juan Schiaretti, en tanto, informó vía Twitter que se produjeron evacuaciones preventivas.



Diego Concha, director General de Protección Civil de la provincia, informó que en la zona “hay un total de 16 cuarteles de bomberos voluntarios, tres dotaciones del ETAC, Personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego y Defensa Civil". Según dijo, actúan los cuarteles de la Regional 7: La Cumbrecita, Villa Berna, Yacanto, Villa General Belgrano, Santa Rosa y Potrero de Garay.

Tres aviones hidrantes del Gobierno de la Provincia de Córdoba trabajan desde la pista de Villa General Belgrano y otro desde el Lago Los Molinos".

COMPLICADO EN POTRERO DE GARAY

Posteriormente, se registró otro foco ígneo entre las localidades de San Clemente y Potrero de Garay. “Es un incendio que se está complicando porque se están produciendo interfaces (riesgos para viviendas)”, agregó Concha.

Allí trabajan seis cuarteles de bomberos voluntarios la Federación de Bomberos y de la Agrupación Serrana de Bomberos, y dos dotaciones del ETAC. Se encuentran operando dos helicópteros y un avión hidrante de la provincia, desde el Aeroclub de Alta Gracia.

Los informes indican que hay viviendas comprometidas por la cercanía del fuego y por el momento no hay consecuencias personales. "Lo perdí todo, no me quedó nada de mi campo", indicaba un vecino a las cámaras de televisión presentes.