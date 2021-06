Ecos del “Día del Periodista”

por Valdir Peyceré

Se me ocurre dar una visita a la wikipedia y veo para mi sorpresa que el Día “Internacional” del Periodista es celebrado el 8 de septiembre y alude a la ejecución por parte de los nazis del periodista checo Julius Fucik en esa fecha del año 1943. Veo también que cada país tiene su fecha; así cada historia de algún periódico, reivindicación o asesinato de algún nombre importante en cada nación es usada como el día en que se celebra este importante aniversario a quien le pone el hombro a esta profesión fantástica y llena de desafíos que se llama periodismo.

Comienzo comentando lo que ya he dicho en otras oportunidades; que aunque formalmente trabajo en muchas instancias como periodista, todavía me siento más cómodo con la palabra comunicador. Mi trabajo acá en el Diario TR3S y en el programa que hago (en este invierno de pandemia y restricciones, ahora saliendo un poco más temprano de 18;00 a 20:00 hs) en la radio Flash FM (“La luz de la manzana”) me parece que tienen más el perfil de un comunicador que de un periodista. Algunos de mis artículos en este espacio, como algunas entrevistas tienen las características de un “periodismo narrativo” que el lenguaje puro y duro del periodismo a secas no maneja tanto. Igual son todas palabras, formas de aproximarse de diversas formas a un público, oyentes, lectores, que buscan información y que yo intento hacerlo con algún vuelo literario y/o poético porque creo que esto hace más amena la vinculación de esas noticias e informaciones. Volviendo a las fechas, encuentro que en algunos países como el nuestro, se conmemora la fecha en relación a cuando vio por primera vez la luz un periódico que tuvo su importancia no solo por lo que sus páginas tenían de revolucionario e innovador sino también por quién era su fundador. En el caso de Cuba, tenemos al gran patriota de la independencia cubana; el poeta, escritor y periodista José Martí y el diario llamado “Patria” el 14 de marzo de 1892. También Venezuela nos sorprende cuando leemos que el 27 de junio sale el primer número del “Correo del Orinoco” creado por Simón Bolívar en 1818. Nuestra fecha, claro, tiene como día elegido la fundación de la “Gaceta de Buenos Ayres” el 7 de junio de 1810. El responsable de esa primera publicación patria, sería Mariano Moreno; el gran estadista de la Revolución de Mayo.

El Día del Periodista en Argentina tiene que servir para realzar los ideales más nobles de la profesión; a saber, informar con la verdad e intentar darle una dosis de placer y cultura al oyente entre noticia y noticia. El desafío es cada vez más ser didáctico sin ser aburrido. Los ideales también tienen que ver de qué lado de la información queremos estar; lejos de las fake news que favorecieron a tal o cual político o cercanos a la verdad aun cuando a los emparentados con el poder no les guste. Es difícil hoy en día (y lo fue siempre) no embanderarse atrás de alguna batería política y no estar atrás de uno u otro lado de la barricada invisible que es (actualmente se está dejando de usar esa palabra) la famosa “grieta”. La verdad es que el periodismo independiente no existe y los que dicen que sí y que son “imparciales” mienten. Es recontra sabido que TN, canal 9 y 13 entre muchos otros, responden a Clarín y ahí pulula el vario pinto grupo de periodistas anti pueblo que no es necesario nombrar. Es evidente que serviles a Magnetto no se puede querer que sean “independientes” y quien lo cree de hecho peca de mucha ingenuidad. “La Nación +” el otro vehículo informativo de la ultraderecha fue comprado por un ex presidente para que le sirva de plataforma electoral. Es algo harto conocido. El grupo “América” en la actualidad cercano a la ruptura con el sector duro del macrismo aun tiene un perfil bastante hacia la derecha también. En resumidas cuentas hay pocas o una única voz progresista en la TV que es C5N con todos sus desaciertos como el para mí (y muchos otros periodistas no solo cordobeses lo creen) lamentable despido de Tomás Méndes. También no me agrada la “táctica” que usa para enfrentar al enemigo multimedios y a la bizarra ultraderecha de la Argentina; o sea, darle entidad. Pero además, incurre en un periodismo que se repite y acaba por ser eso que es pésimo para cualquier espectador: cansador y aburrido. En la radio, por suerte hay algo más de diversidad, aunque sea abrumadora la cantidad de medios que defienden el status-quo, están los que no y entre esas voces discordantes se encuentra la AM 750 de Buenos Aires y la AM y FM de la Universidad de Córdoba, “Más que música”, hija del legado de la Reforma Universitaria y de algunos vientos de popa del Cordobazo.

No quiero citar nombres, principalmente del otro lado de esa barricada conformada por pseudo – periodistas y ni siquiera los propios; nombraré quizás a uno solo que se inmoló en su tarea de contar la verdad; aquella vez bajo las botas militares, diciendo precisamente eso, que estábamos viviendo (y en aquella época eso era muy cierto) una dictadura con el cercenamiento de todo tipo de libertades en su “Carta Abierta de un escritor a la Junta Militar”: Rodolfo Walsh (1927/1977). De todas las frases que lo inmortalizaron me quedo con ésta:

Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante; y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, no en la historia viva de su tierra.