No es ficción, es realidad

por Valdir Peyceré

Hace un tiempo escuchaba a mi amigo B. ,aquí en Santa Rosa en el final de una frase que le estaba diciendo a una transeúnte (ocasional interlocutora) que - “la ficción supera a la realidad”… Me quedé con esa frase entre muchas que pudo haber dicho y que nuestras antenas de “paseante” agarraron en el aire. Y después pensé que esa frase solo podía estar referida a esta realidad que hoy nos acomete: la pandemia. Mirando algo de tele en la tarde-noche santaroseña, casi se me cae el mentón del susto al comprobar cómo las series comienzan a usar esa pieza que se convirtió en algo esencial de nuestro vestuario: el barbijo. Una de ellas es esa omnipresente “La ley y el orden” en su nueva temporada. Ver reflejadas escenas de nuestro cotidiano en la pantalla no hace más que ponernos la piel de gallina porque representa a esta realidad que parece ficcional, porque la volvemos a encontrar en la TV! Es “gracioso” comprobar como los que usan barbijo son generalmente los actores secundarios y raramente o casi nunca los principales, a comenzar por la sargento (a esta altura teniente) Olivia Benson. Y la pregunta que no quiere callar es si; ¿estarán esos actores vacunados o son parte de una “burbuja” hollywoodiense?

También recuerdo de nuevo a Sam Shepard y a tantos que murieron antes de la pandemia… aquellos que admiro porque representan un modo de pensar y posicionarse en el mundo con valores humanistas y vanguardistas. También por ser escritores, artistas visuales o músicos con una estética que aprecio. Ahora escucho en una radio de Buenos Aires (vía stremming) a Madonna con su “Vogue” y aunque parezca que no tiene nada que ver, por ahí sí comparte algunos nombres en la letra de esta música moderna y algo psicodélicamente pop; nombres que comparto y creo que son altos artífices de esa estética lujosa. Es cierto que me invade una cierta melancolía. En uno de los textos de Shepard nos encontramos con esto: “Estoy tan sorprendido con mi propia nostalgia que a veces me olvido de vivir. Nunca pensé en llegar a los cuarenta años. Los cuarenta años están reservados para la generación de mis padres y los pilotos de campera de cuero con cuello de visón sonriendo frente a los aviones con hélice”. El comienzo de una de sus “Crónicas de Motel”. En un poema, también de “Crónicas…” Shepard dice:

Sus canarios

Estaban sucumbiendo como moscas.

Todas las mañanas

había otro duro

en el fondo de la jaula.

El veterinario dijo

que era debido a bacterias

en el agua que estaban bebiendo,

pero él sabía

que era por la manera

en que estamos viviendo.

(Homestead Valley - California, 02.08.1981)

El breve poema es existencialista y puede situarse en cualquier época, pero, a sabidas cuentas de la realidad que hoy nos toca, pienso que es una metáfora de nuestra condición y de la fragilidad de la vida.

Otra cosa fue ver recientemente un viejo filme con actores de la talla de Morgan Freeman, Dustin Hoffman, Donald Sutherland, Cuba Dowing Jr. entre otros, llamado “Epidemia” que es casi un calco de mucho de lo que hoy padecemos y principalmente ver como una serie de hechos se van encadenando de forma casi frugal hasta desembocar en la “epidemia” del título. Pero esos hechos son un cúmulo de descuidos que tienen que ver con la forma de vida que llevamos y lo mal que tratamos a la naturaleza a nuestro alrededor. En determinado momento de la peli se va a realizar una autopsia en una de las víctimas del virus fílmico (esta vez proveniente de un mono del Zaire) y ahí yo (que nunca fui muy tolerante a ver este tipo de cosas aun ficcionalmente y por TV) cambio de canal a un noticiero que comenta las cifras de la pandemia del Covid 19 en el mundo. No lo podía creer… no sé si después o antes de hacerme alguna pizza, sopa o sándwich a esa hora de la noche; acabé volviendo a ver “Epidemia” hasta el final. La moraleja fue darme cuenta que la ficción de la pantalla había cambiado de lugar. A la realidad sin interpretaciones protagónicas ni secundarias de nuestro cotidiano.

Foto: Valdir Peyceré (serie “Grafittis”)