El Festival de Jazz se presenta en Villa General Belgrano

La nueva edición del Festival Internacional de Jazz Córdoba arriba a la ciudad con Luis Lewin Cuarteto.

El sábado 20 de marzo a las 21, el salón de Eventos y Convenciones de la ciudad - Av. Julio Argentino Roca 168- será uno de los 12 puntos del circuito provincial, de esta nueva edición que combina lo presencial y virtual, donde se presentará Luis Lewin Cuarteto, con entrada libre y gratuita.

Desde hace más de doce años, la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno de Córdoba con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organiza este festival con el objetivo visibilizar y profesionalizar la actividad musical, el crecimiento del género y el desarrollo de nuevos talentos; y para esta edición la propuesta invita a un encuentro con algunas de las expresiones más creativas y originales de la música del continente, de esta forma, el público podrá reencontrarse con los más destacados exponentes del género.

Uno de los objetivos del Festival de Jazz ha sido llegar a toda la provincia con su música, cumpliendo con esta prerrogativa, se ha logrado ampliar la distribución de estos eventos, y permitir así contar con un festival verdaderamente provincial. En esta senda, durante esta nueva edición del festival, 12 localidades serán parte de la programación con la presentación de destacados artistas.

Noche de Jazz en la villa

Luis Lewin Cuarteto. El pianista y compositor cordobés Luis Lewin, uno de los referentes principales dentro del jazz local, se presentará en versión cuarteto en la ciudad de Villa General Belgrano. Lo acompañan Pato Pedano –saxo-, Fernando Bobarini –bajo- y Cesar Elmo -batería-.

Luis Lewin inició sus estudios de piano a los ocho años y de armonía a los once. Cursó estudios de piano, jazz improvisación, armonía y composición con prestigiosos maestros como el compositor Manolo Juárez, el saxofonista Dave Liebman (ex miembro del grupo de Miles Davis) y el célebre pianista panameño Danilo Pérez (académico de la Berklee College of Music). Ha desarrollado presentaciones en diversos clubes y festivales de jazz en Brasil y en Europa, participando de giras con figuras como el trombonista Hermann Breuer o el armonicista Antonio Serrano (ex miembro del grupo de Paco de Lucía). Ha tenido destacadas presentaciones en ARD TV de Alemania, el Jazz Club Alondria de Munich, el Jazz Club de Madrid en Europa, así como en ciudades de nuestro país y en los principales escenarios locales y nacionales: el Teatro Libertador de Córdoba, el Centro Cultural España Córdoba y el Centro Cultural Gral San Martín de Buenos Aires.

Entradas sin cargo por orden de llegada hasta agotar capacidad de la sala.

Una semana después de finalizado el festival, los días 25, 26, 27 y 28 de marzo a las 21.30 hs, los conciertos serán retransmitidos por las redes de la Agencia Córdoba Cultura de manera virtual y gratuita. Se podrán ver a través de Youtube CulturaCBA y facebook.com/cba.cultura

La grilla completa con los conciertos, fechas, horarios y precios de entradas puede consultarse en: http://cordobajazzfestival.com.ar/12ed/dia-por-dia/