LALO: un artista más allá de las definiciones

Nota: Valdir Peyceré

Entro en la casa de Eduardo Alejandro Albarracín o Lalo, como todos lo llaman, (él dice que tiene un montón de apodos más, pero este es el más “popular”) y lo primero que veo es una algarabía propia de quien tiene chicos y además, lo más importante: ganas de recibirte. Así lo hacen también sus amigos y su compañera. Decido que a pesar de esa impronta casera y algo turbulenta esta mañana debe ser la de la entrevista. Lalo me muestra algo de su casa y terminamos en un patio trasero; pequeño, pero ideal para tener algo de privacidad y poder hacer la nota. A pesar de su pequeño niño en brazos y con el aire todavía fresco de la mañana serrana decido hacerle la primera pregunta:

Tr3s: Quería saber tu procedencia y ¿hace cuánto tiempo estás en el Valle de Calamuchita?

L. : Buenas!; yo soy Lalo, nací en Buenos Aires (Villa Fiorito) y hace siete años que estoy en el Valle… acá en Villa Ciudad Parque… llegamos siendo cinco, con Inti que estaba en la panza y ahora está Bambú también con nosotros. Estamos viviendo y construyendo… a esta casa la hicimos de muchas formas en lo que se conoce como “bio-construcción” o “construcción natural” y también uno trae la experiencia; yo soy hijo de Eduardo Albarracín que es albañil y ese conocimiento de cierta manera también está incluido en la construcción mesclado con lo artístico y con los amigos que te van ayudando.

Tr3s: Estuve viendo unas fotos que me enviaste de tu trabajo como artista y me pareció interesante esa diversidad entre muralista y escultor; con el trabajo de un “tótem” en madera; quería que me respondieras, si fueses a definirte como artista, ¿cómo lo harías?

L. Yo me dedico al arte porque me gusta y también porque me gustó dibujar desde chico… también las manualidades, a los 12 años fui a la escuela de Luis Ordoñez donde hice un año de lápiz, un año de tinta, un año de acuarela desde los 12 a los 16 y un poco de aerografía. Después en Lanús en la Galería 9 de julio hice dos años de aerografía con Gustavo de “Air Black” . estuvo muy bueno y hoy uso la aerografía con sopletes para hacer mis murales que son como aerógrafos gigantes y me gusta ir combinando todas estas técnicas! Si tuviera que dar una definición, y sí, me gusta pintar; soy muralista constructor y creo que todo se va amalgamando; la escultura, la pintura de construcción… y veo que la construcción es una gran obra donde entra todo, incluso la cerámica… así que todo eso entra en mi “definición”.

Tr3s: Hay varias ramificaciones por lo que veo donde sos un poco todo; muralista, escultor, etc…. pero creo que todo empieza por una cosa que yo reivindico que es el ser dibujante. Creo que todo empieza por el dibujo; no sé como vos lo ves

L. Siempre uno va acompañado de un grupo y veo que el dibujo es lo que representa a la idea, al pensamiento… y la pintura es más lo que va explayando, lo que pertenece al espíritu y el dibujo es lo que va hilando todo y permite ver la estética y todo lo que va haciendo y de repente vemos que estamos haciendo una gran obra.

Tr3s: Lo que pude ver es que trabajás también con la tridimensionalidad (el caso del totem) y también que el trabajo con los murales,siento que hay una intencionalidad tridimensional donde es como si “tocaras el agua”… Otra cosa que me interesó es que también trabajás con didáctica, dándole clases a chicos. Quería que te explayaras sobre eso un poco.

L. Sí; estoy dando clases en el “Semillero”, en V. Ciudad Parque y acá surgió una Escuela de Arte donde enseñamos y de alguna forma también aprendemos y caemos en la cuenta de lo variado que es el mural, que es algo que podemos pintar desde el sócalo hasta el techo y casi como una “orquesta”…

Tr3s: Son chicos de la comunidad de diversas procedencias…

L. Sí, hay niños que vienen de aquí, otros de Villa General Belgrano y a uno lo ponen en el lugar de profesor y casi como el “papá” de todos.

Tr3s: Había una frase que se repetía donde yo trabajé hace tiempo en la periferia de San Pablo que tenía que ver con sacar al chico de la calle, del riesgo de “las malas compañías” y de la drogadicción. ¿Crees que el arte (como también el deporte) son factores de darle un sentido a la vida de un niño y sacarlo un poco de “la calle” en su sentido más negativo?

L. Sí obviamente el camino q uno elige lo va aproximando a un espejo parecido al de uno, como fue crecer en Villa Fiorito… por ejemplo cuando vos ves que hay chicos que se interesan por el dibujo o por el arte es como que se aproximan a tu sueño, porque ves que de alguna forma lo vas logrando…ese es el momento del intercambio.

Tr3s: Es importante el “servicio” que estás dando al ser el profesor de estos chicos..es como que trasciende y a alguno que a otro lo sacás de un camino que tal vez no sea el mejor…

L. Sí me ha pasado de situaciones “heavy” como quien dice; laburé en Villa Lugano, Dock Sud, etc. y de repente uno se “pone a desatar nudos” que de repente nadie se atreve pero que uno lo está viendo y hay muchas situaciones en que el padre del chico o se mató o está preso u otra cosa. Yo creo que ese “desatar nudos” es dejar que el chico deje expresar su ira.

Tr3s: A veces en algunos lugares (centros y espacios culturales) hay una postura donde hay bastante prejuicio como si hubieran dos estéticas diferentes; una para “pobres” y otra para clase media… o los “ricos”. Hay gente que ve a la fotografía y la literatura (poesía), por citarte dos áreas mías, como muy sofisticadas y que los chicos u adolescentes y jóvenes de barrios marginados solo se van a interesar por “hip-hop·”, o “regatón” o cumbia o malabares y nunca por algo un poco más “culto” o erudito. Me gustaría que me dijeras que te parece esto

L. No, eso es algo que es muy relativo… a veces el más rico es el que tiene más carencias (u otras carencias) que los más “pobres”… podría decirse así. Creo que todo se complementa y que no existe esa diferencia que se quiere instalar y te quieren meter en la cabeza!

Tr3s: Quería que me contaras un poco cuáles son tus referentes en todas las áreas, aunque yo ya tenía hecha una pregunta referida a los muralistas…

L. Bueno, en el caso de los muralistas, que fuera los famosos que uno puede ver en una enciclopedia, yo en lo personal me formé con Mario Barrios que era un moralista de la nación coya; en el grupo Coya – Suyo… le habíamos puesto ese nombre al grupo porque representa la región Sur del continente. Con él salíamos a pintar en escuelas, en barrios y después fui conociendo a personas que me fueron enriqueciendo un montón. En la UNA (Universidad Nacional de las Artes) conocí a Alfredo Portillos (profesor de dibujo) que fue discípulo de Spilimbergo y fue una persona que se sabía meter en una obra y hablarla desde tu lenguaje y mostrar la multidisciplinaridad del arte. También sabía reconocer cuando lo que habías realizado “te pertenecía” totalmente a vos y sino si ya tenía “otras cuestiones” inmersas en ella. En Wilde conocí a Roberto Brillaud, pintor, que fue discípulo de Quinquela Martín y compartí vivencias y el estudio en la Prilidiano Pueyrredón…Sí, tu madre fue directora…

Tr3s: Sí, en 1973, en la época de Héctor Cámpora…

L. Así que ahí decidí ser artista aunque todo por mi cuenta; yo mismo fui “inscribiéndome” en las materias casi de forma espontánea y “autodidacta”. Daba mi nombre y así hice casi todas las materias que me interesaban… Después llegó la familia, tenía que trabajar y este “metiér” me llevó a trabajar con lo que había aprendido. Con lo que me gusta.

Tr3s: Para terminar me gustaría que nos informes donde tenés tu taller o dónde trabajás y cuales tus actividades en la actualidad!

L. La ubicación donde vivo es sobre Gral. Paz y San Lorenzo a una cuadra de la primera rotonda viniendo desde la ruta en Villa Ciudad Parque. Estoy trabajando principalmente con murales. Hice uno en “Grateus” complejo de cabañas y una intervención - aprendizaje… también me pueden encontrar en las redes. Eduardo A. Albarracín (Lalo) celular: (03546) 478736 e-mail: [email protected]