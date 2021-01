SILVIA BÜRKI: “La poesía es la palabra reveladora que está en todo”

En este paneo por algunas personas que se destacan en sus actividades ya sea culturales, deportivas o de gestión pública, estaba faltando alguien que tuviera un perfil de escritora, profesora, amante del teatro y la poesía. Es el caso de Silvia Bürki que hace un tiempo tiene una columna en el canal SVisión Noticias llamada “Cultura Express” , donde además de crítica sobre libros, propone lecturas con un toque didáctico bastante interesante y que entre otros emprendimientos también comenzó a organizar un grupo de teatro para la tercera edad.

Silvia nos responde algunas preguntas para así comenzar a navegar en su universo.

TR3S: Como en la mayoría de las entrevistas, me gustaría que nos contaras (a mi y a los lectores del diario), ¿cuál es tu origen y hace cuánto tiempo vivís en el Valle de Calamuchita ? Y si estudiaste y tenés algún título universitario, ¿cuál o cuáles son las carreras que has realizado?

S. B.: Bueno, yo soy de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y resido hace tres años aquí en Santa Rosa. Estudié profesorado de letras e historia en Venado Tuerto y también Técnico Superior en Periodismo en el Instituto Dante Alighieri de Venado Tuerto y finalmente hice la licenciatura en Gestión y Política Educativa porque me he desarrollado como docente y después terminé, los últimos ocho años en la gestión (2008/16), en la dirección de la Escuela Normal 206 “Rosa T. de Estrugamón” también de mi ciudad.

TR3S: Sobre ese gusto por el teatro y tu iniciativa de armar un grupo para la tercera edad, quería que nos contaras algo al respecto…

S.B.: Me gustan los grupos así que yo lo que abordé fue un taller de teatro durante 3 meses y tenía todo organizadito, con la aprobación del Centro de Jubilados pero cuando comenzó lo de la pandemia, la cuarentena y demás, tuve que parar! La idea era comenzar a fines de marzo pero todo esto desbarató todos los planes! Cuando salió la posibilidad de hacerlo, después de obtener permiso y seguir todos los protocolos, conseguí formar un grupito en otro espacio en el mes de septiembre.

El teatro es una pasión y en realidad en Venado me formé en Talleres Experimentales y por lo menos hay tres grupos independientes de antes de la dictadura y a posteriori o sea que es una tradición en lo que hace a teatro. Existe el “Galpón del Arte” el Teatro “Ideal”, con figuras que comenzaron en la década del 80 y que actualmente tienen sus elencos estables. En la gestión socialista abrió la Escuela Nº 3 de Artes y Teatro. Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto tienen actualmente sus escuelas provinciales de teatro. En esa época yo tenía mi grupo de teatro; “Empezaron a parir las chanchas”, que lo tuve por 10 años (2006/16), surgido en los talleres que tenía en la escuela ya que me daba cuenta de que los chicos estaban medio dispersos y necesitaban una actividad “que los despierte”. Creaba un “clip” en cuanto al arte y la literatura así que en paralelo yo también tomaba talleres con Eduardo Ceballos que hoy está en Rosario, un profesor muy interesante, Rodolfo Aldasaro y el último de Rosario, donde yo viajaba para tomar clases, Carlos Romagnoli del Teatro La Escalera.

TR3S: Te quería preguntar sobre los géneros literarios que más te gustan.

S. B.: Bueno, en inglés sería “poetry” todo lo que es la palabra poética, o sea interesa el como y no tanto el género; el género sería como un vehículo, como un canal… o sea me interesa esa palabra que te lleva, esa palabra reveladora, esa palabra metafórica que te lleva hacia otro lugar, otro descubrimiento. La novela también usa la palabra poética porque creo que poesía es “lo más”, no?... todo lo que sea género poético es excelso; es el punto más alto de la literatura. Yo comencé con un proyecto de una novela, así que tuve que trabajar con los silencios, tal vez porque soy muy inquieta y muy activa. La primera fue esta “Historias del espejo” que son distintas historias entrelazadas que transcurren en diversos momentos del siglo XX y luego llegó a Venado Tuerto un mexicano que me ayudó a corregir la novela.

TR3S: Y ¿cuáles tus autores preferidos?

S. B.: Me gusta lo que es bueno, como a todos…!! (risas) . De hecho te podría dar una lista. En realidad son “búsquedas”, son épocas de cada uno… en una época estuve mucho con García Márquez; “El amor en los tiempos del cólera” una novela que me gustó muchísimo y Saramago…

TR3S: A veces, ¿puede pasar que ese escritor te vicia de alguna forma a vos? ¿Te parece que puede pasar eso?

S. B.: Un poco sí porque vos estás en ese mundo y transitás y transitás y decís –¡qué bueno! Como que te resulta muy “cómodo”. En relación a García Márquez tal vez no sean los títulos más políticos. Me parece que él encontró una forma de renovar al realismo mágico. Se retrotrajo a la infancia, creó una estética. Dentro del “Boom latinoamericano” está Cortázar que nada que ver con García Márquez! Cortázar me invita a jugar me invita a escribir. Comencé a escribir así, a caballo de Cortázar. Es como si te hablara un amigo, es muy generoso. “Historias de Cronopios y de Famas” me encanta por ejemplo. En los extranjeros he estado leyendo Katherine Mansfield, Virginia Woolf y Doris Lessing… Leí por ejemplo el “Cuaderno Dorado” de Doris Lessing, me pareció muy fuerte y tiene que ver con la lucha contra el appartdheid en Sudáfrica.

TR3S: ¿Y los poetas?

S. B. : ¡Ah! ¡los poetas!; como te decía, la poesía es la palabra reveladora que está en todo. ¡Miguel Hernández!. Miguel Hernández es mi poeta favorito junto con Federico García Lorca por supuesto, pero Miguel Hernández me marcó mucho. Vi una obra de teatro hecha por Villanueva Cose sobre la vida de Miguel Hernández, quien no quiere renunciar a sus ideas y termina preso por la dictadura franquista y muere en la cárcel.

TR3S: ¡Los dos usaban la musicalidad del idioma como pocos!

S. B.: Sí,¡claro!, Hernández dice que no hay que usar adverbios ni palabras terminadas en mente… él dice que tiene que haber algo parecido a un zumbido de abejas… que te va como hipnotizando… por nombrarte alguno, creo que uno va leyendo y si no “responde a tus intereses” lo dejás de lado.

TR3S: ¿El haiku te interesa?; ¿lo conocés?

S.B.: El haiku me parece maravilloso; tiene eso que tienen los japoneses de admirar la naturaleza. Es muy sutil… estaba leyendo la teoría sobre los haikus donde dice que no importa el yo del poeta y sí el “afuera”.

TR3S: Es más importante lo que contemplás que quien contempla; es un poco lo opuesto del pensamiento occidental. Nos podés contar un poco más sobre tu experiencia con el teatro y algunos otros talleres, si tenés en mente hacer algo.

S. B.: Sigo, me interesa el taller de teatro, le puse el nombre de “El gesto poético”, ahora también con lectura de obras con Romagnoli “animación a la lectura” se llama, o sea teatro leído. Me han pedido si quiero organizar talleres de lectura o de escritura, así que estoy viendo como se presenta el 2021 para poder organizar esto.

TR3S: Tengo una inquietud que te la quería decir y ver cuál es tu opinión al respecto. Cuando hablamos de literatura, nombres selectos de diversos géneros y también cuando hacemos cualquier tipo de tarea vinculada al arte a veces surge la pregunta que si no estaremos poniendo “la vara muy alta”, si no estaremos exagerando con la excelencia de lo que hacemos, sabiendo que a lo mejor solo nos leen o nos oyen un número muy limitado de público. ¿Qué me podrías decir al respecto?

S.B.: Yo creo que hoy se han diversificado los medios; antes teníamos a la prensa escrita, radio y televisión como medios masivos; ahora también están instagram, facebook, blogs, comunicación por wathsap por pequeños grupos… o sea se han multiplicado los medios. Si antes era imposible cuantificar el público al que llegaba esa información, hoy todavía es más difícil. Es más versátil y también hay una segmentación de público por intereses y creo que hay que aprovechar esos medios para llegar a más gente o a quien le interese en definitiva. Es un planteo abierto que no te lo puedo contestar, lo que sí, como escritora me puedo preguntar para quien estoy escribiendo; pienso que uno escribe básicamente para uno, uno se tiene que conformar, o sea un público que te pueda entender. Creo que no hay que bajar nunca la vara, creo que tenemos que dar lo máximo sin preocuparnos por quien nos va a leer por ejemplo. Hay que exigirse lo mejor de nosotros mismos en el buen sentido, pensando qué puedo aportar a los demás.

TR3S: Me parece que desde la experiencia personal trabajamos con la esperanza de que ese público al que llegamos y que ahora es chico con el tiempo se agrande… estoy medio que preguntando y afirmando al mismo tiempo.

S.B.: Creo que sí, la clave está en no subestimar… en definitiva uno hace lo que hace para estar conforme con uno mismo y no dar menos porque quiera llegar a un público masivo. Hay que afilarse con los medios de comunicación actuales… sin querer dármelas de tecnológica, tenés actualmente los postcads que son grabaciones que las podés escuchar y de esa forma podés escuchar a alguien de México u otro país y si te interesa lo podés escuchar mañana y queda grabado “en el tiempo”!

TR3S: Gracias por la entrevista, ha sido muy substanciosa y creo que “el público”, o mejor, los lectores de la TR3S, la sabrán apreciar!