Silvina Peirú: "Uno le pone amor a la tarea, pero..."

La médica obstetra del Hospital Eva Perón, Silvina Peirú, emitió una "dura" nota en su muro de facebook enfatizando sobre las deficiencias del sistema de salud que se vive actualmente en el nosocomio.

Si bien indica que la responsabilidad excede a los directivos del centro de salud, hace hincapié en la falta de políticas eficientes para responder como se merece la salud de la sociedad.

" Uno le pone amor a la tarea, pero el amor se te diluye en la ineficiencia de un sistema de salud devastado.

Lo dijimos, lo denunciamos. Pero nada les importa. Nada.

Hoy el hospital no tiene anestesista nuevamente, la semana pasada dos días sin anestesia. Esta semana dos días más. Además hoy sin pediatra. Solo dos choferes de ambulancia para traslados durante la semana, personal de enfermería reventado haciendo 12 hs.

Agota...

Frustra...

Enoja...

Vengo de acompañar a mi compañera de equipo en un parto. No se podía derivar, lo teníamos que asistir, fui porque no la puedo dejar sola en esa situación . Si se hubiera requerido una cesárea nada podíamos hacer, estamos a dos horas de cualquier otro centro de salud. Si el bebé hubiera requerido una intervención de pediatría, nadie estaba ahí del servicio para resolverlo. Solo una enfermera, y nosotras. Que somos obstetras. Nada más.

Hospital regional, todo el valle de Calamuchita se atiende ahí, plena temporada turística, ninguna opción privada en la región, una pandemia. La verdad....

El amor no alcanza ante la ineptitud y la desidia.

Le ponemos corazón, garra, paciencia. Pero no alcanza.

Estamos agotados, estresados y dan ganas de llorar.

Quien responde por nuestro pueblo?

Quien se hace cargo?

Quien se responsabiliza por el abandono?

Donde están los políticos?, la cámara de turismo?, donde está nuestra gente exigiendo respuestas?

Un hospital modular????

Por favor!!!!! Médicos, enfermeros, agentes de salud, administrativos, seres humanos!!!

Eso se necesita!

No un circo mediático más! "

Dra. Silvina Peirú