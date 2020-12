El último vuelo de Led Zeppelin 

por Valdir Peyceré

Su nombre nace de una broma de Keith Moon, el baterista de la banda inglesa The Who; ante la inminencia de la propuesta de Jimmy Page de formar una banda de rock con Robert Plant…Keith les dijo ”que fracasarían, cayendo como un Zeppelin de plomo”. La referencia es al Graf Zeppelin lanzado por Alemania y que cayó estrepitosamente envuelto en una bola de fuego en Nueva Jersey en 1937. En realidad se trataba del Hindenburg ya que el Graf Zeppelin había hecho innumerables viajes exitosamente. Pero era un dirigible de la línea Zeppelin. No importa; lo cierto es que no solo la banda de Page no fracasaría sino que sería una de las más exitosas de todos los tiempos de la historia del rock. La dupla formada por Jimmy Page (guitarra) y Robert Plant (voz) junto a otros dos super músicos como lo fueron el baterista John Bonham (Nº1 en la lista de los 100 mejores para la revista “Rolling Stone”) y John Paul Jones en bajo y teclados. Su nacimiento se dio en uno de los años más emblemáticos en la historia de las luchas populares en el mundo y, claro, de la historia del rock; comenzando por los Beatles y los Stones por ese entonces en la crista de la ola. Mil nueve sesenta y ocho fue EL AÑO de grandes acontecimientos como el “mayo francés”, la “primavera de Praga”, las luchas contra la guerra de Vietnam en los EEUU y las reivindicaciones contra el aparheid racial en el país del norte. Como todo comienzo, el del grupo tuvo sus altos y bajos pero no iría a durar más que un año ese ínterin hasta los primeros pasos de la fama, que, sin dudas ocurriría con la primera presentación en vivo en los Estados Unidos en 1969. El año siguiente se puede decir que es el del afianzamiento definitivo de la banda con un tema que está cumpliendo 50 años: “Stairway to heaven” (“escalera al cielo”) grabado en diciembre de 1970 y editado al año siguiente! Difícil encontrar, a no ser con algún tema musical de los Beatles, los Rolling Stones o el “Summertime” de Janis una canción tan popular! Aunque de esa magnitud de fama, el tema es poco versionado, siendo uno de los más conocidos y mejor elaborados el del gran Frank Zappa. La canción está envuelta en muchos rumores místicos, entre los cuales el hecho de haber coincidido con uno de los álbumes más icónicos del grupo, el conocido popularmente como “Led Zeppelin IV” pero que para todos los efectos y por un disgusto de los músicos (en especial de Page) con los críticos no había llevado título. Solo imágenes y raros signos que identificaban a cada miembro de la banda. La discografía completa del grupo se compone de: Led Zeppelin (1969), Led Zeppelin II (1969), Led Zeppelin III (1970), Led Zeppelin IV (el LP sin título) de 1971; Houses of the holly (1973): Phisicall Grafitti (1975); Presence (1979); In through the out door (1979) y Coda (álbum post-disolución), de 1982.

Aunque no “ahorro tinta” escribiendo sobre Zeppelin, la verdad que nunca fue mi fuerte. Los agudos de Robert Plant y algo como demasiado hard en su sonido no han sido lo que tengo como preferencias en el mundo del rock; sin embargo la importancia de esta histórica banda hace que una y otra vez me detenga en sus tracks y he descubierto algunas joyitas que me gustan… (quien sabe encuentre otras con el tiempo). Entre ellas están: “Ramble on”, “Tramped under foot”, “The rain song” y el soberbio blues, “Since ive be en loving you”.

Cuarenta años exactos del anuncio de la disolución de la banda se cumplieron el 4 de diciembre último. La muerte de John Bonham fue el detonador definitivo, aunque había algunos indicios en las disputas por puja de espacio de liderazgos entre Plant y Page. El 25 de septiembre de 1980 John Bonham fallecía después de unos tragos más. Los miembros restantes decidieron que “nada sería como antes” sin su baterista insigne. Antes y después la historia del rock está alimentada de estas separaciones, pero esta, sin duda no puede ser pasada por alto porque su banda representó un punto de inflexión para varias generaciones de amantes del rock progresivo,del hard, del psicodélico y del blues. A pesar de esta “caída” se puede decir que el vuelo de Led Zeppelin sigue. Sigue siempre que alguien se ponga a escuchar a esos buenísimos músicos y los vocales de Robert Plant cuando “baja un cambio”.