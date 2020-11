Entre martillos y corcheas

Nota: Valdir Peyceré

Un nuevo desafío para estos reportajes del Diario TR3S es encarar una charla con alguien que amén de su trabajo como artesano es también músico y que tiene algunas otras habilidades provenientes, quien sabe, de su lugar en el mundo y de no abandonar esa peculiar forma de concebir la vida y que nos emparenta de alguna forma a todos los que tenemos un pie en diversas actividades artísticas.

TR3S: Artesano, carpintero, bajista de una banda de rock, compositor, productor de obras de teatro, diseñador y dibujante… ¿cómo te definís o todas estas (y algunas cosas más) podrían sintetizar lo que hacés y/o lo que sos?

P.C.: Mi oficio es el de artesano, y se puede decir que además tengo, como mucha gente, curiosidad , ganas de aprender y hacer diferentes cosas fuera de mi trabajo. Me levanto muy temprano y aprovecho todo lo que puedo el día, a la mañana el taller y si puedo a la tarde trato de hacer algo de música, videos o alguna idea que surja.

TR3S: A los lectores de la TR3S les gustaría saber de dónde provenís; ¿dónde naciste y desde cuando vivís en Santa Rosa de Calamuchita?

P.C.: Yo nací en Bs As, en el barrio de Palermo. Un barrio que en aquella época, hace 63 años, era muy distinto a lo que es ahora, hasta había un establo a la vuelta de mi casa. La vida y los convulsionados años 70 me hicieron radicarme en Brasil durante 8 años intercalado también con un año en Israel. Trabajando de carpintero, un poco de fotógrafo, de diseñador gráfico pero fundamentalmente de artesano. De Santa Rosa había oído hablar durante mi exilio en Brasil y después de conocerla nos instalamos con mi pareja en el año 1987 con un hijo de 1 año y otra en camino.

TR3S: Aunque de muchos de esos otros “métiers” podemos hablar más adelante, voy a centrar mis preguntas a la profesión que creo, es tu principal fuente económica, el trabajo como artesano; ¿cuál es el nombre más específico de tu trabajo y desde cuándo trabajás con el cincelado en metales?

P. C.:Mi vieja fue una de las primeras "artesanas urbanas" en los años '60 y tenía un taller donde trabajaba el metal. De chico me gustaba ayudarla y ahí empecé a aprender el oficio. A los 19 años, recién llegado a Brasil, abracé definitivamente el oficio. Tuve también un período de carpintero, actividad que más tarde fue de mucha ayuda para conformar lo que es hoy mi taller, cajas, marcos y demás objetos que tienen como base la madera donde le "aplico" el metal cincelado, que es lo que me define (contestando a tu pregunta). En los primeros años y por influencia de mi madre y su taller, mis diseños eran volcados a la estética "art-nouveau"….curvas largas, hojas estilizadas. Muy decorativo, muy francés.

Usaba la técnica del repujado, que es trabajar el metal con punzones, no tanto con martillo y siempre sobre cobre o bronce. Cuando volví a la Argentina me empezaron a encargar piezas en alpaca y que tengan que ver con el "arte colonial" y su técnica: el cincelado. Yo, la verdad, no sabía nada ni de lo uno ni de lo otro, con lo que me puse a hojear libros y visitar museos tratando de entender los secretos de la estética del arte colonial y su técnica. Con bastante "prueba y error" fui consiguiendo un diseño y un sello propio… De esto ya hace casi 40 años.





TR3S: En este oficio que viene desde hace mucho según veo; ¿quién o quienes han sido tus referentes…? ¿Ha habido alguna persona que te enseñó gran parte de lo que sabés o tus conocimientos vienen de lo que llamamos comúnmente de “autodidactismo”?

P. C. :Fui bastante autodidacta. Como te decía, visitaba museos con un cuadernito y dibujaba, tratando de entender lo que veía y descifrar cómo estaría hecho. Te podría decir que mis "maestros" fueron orfebres anónimos de los siglos XVIII y XIX. También intercambiábamos información con otros artesanos: que acero es mejor para fabricar los cinceles (los cinceles no se compran, hay que hacerlos), cómo hacer para que no se abollen las piezas, sobre qué base es mejor cincelar, etc. Y con el tiempo fui aprendiendo, perfeccionando e incluso enseñando. Y…quiero creer que después de 40 años de hacer lo mismo (con todas sus variantes) no lo debo hacer tan mal, ja ja.

TR3S: Dos preguntas referentes a tu clientela: ¿La podes definir como dentro de una extracción o una clase social determinada (¿cuál el “perfil” de esa clientela?) y cómo se vieron afectadas las ventas en esta etapa catastrófica que vive la humanidad referente a la lucha contra el Covid 19?

P. C. : Calculo que mi clientela, como en otros rubros, varía según las crisis. En épocas más bravas se reduce y en tiempos mejores se amplía, pero si gustan o no mis piezas creo que no tiene que ver con una extracción o clase social determinada , tiene que ver con el gusto de cada uno, nada más. Soy de la idea que en general la gente aprecia los objetos que están elaborados a conciencia, cuidando los detalles y la originalidad. Esta pandemia fue un golpe muy duro para todos, y parece que nadie escapa a esta situación.

TR3S: Otra pregunta, que creo, se impone es si tu “cuna”, habiendo sido hijo de artistas, fue determinante en tu proceso de trabajo y en lo que vos sos hoy, en el costado artístico, que, sin duda, tiene tu trabajo. Me gustaría que nos cuentes un poco al respecto…

P. C. : Calculo que el hecho de venir de una familia muy ligada al arte me permitió entrar de lleno en este oficio, sobre todo sin cuestionármelo, casi como algo natural. Con mi vieja aprendí mucho, sobre todo lo relacionado al diseño y la constancia. Mi viejo, si bien él no estaba relacionado con la artesanía y si con el dibujo y el arte, me inculcó la idea del método, del compromiso. "Si querés hacer algo, hacelo en serio" y fijate que no hacia tanto hincapié en "hacerlo bien" sino en "hacerlo en serio"…que creo que al final termina en algo más o menos parecido.

TR3S: Ahora sí, de las otras actividades o intereses que tenés; cuál es el que considerás que estás “ejerciendo” en el momento… o, mejor, ¿cuál de todos los citados u otros son tu/s “cable a tierra”?

P.C.:Me gusta la música y me gusta mucho hacer música. Es algo que disfruto aunque no siempre sea un camino llano y sin obstáculos. En este momento acabamos de terminar un disco de nuestra banda "Fósil" (acaso un homenaje a nuestro querido gliptodonte del museo Estanislao Baños) con temas propios. Totalmente grabado y editado en Santa Rosa del que estamos muy, muy conformes y nos llena de alegría. También están las obras musicales; el formato "opera-rock" o "musicales" siempre me llamó la atención como una manera de contar historias. Por suerte pude hacer varias. Sobre todo fue posible porque conocí, me junté e hicimos amistad con gente muy capaz de acá. Cada obra que escribo nos lleva más o menos un año de elaboración, ensayos y puesta a punto y es apasionante saber que durante todo ese año voy a estar abocado al proyecto. Es como que cada idea, cada detalle nuevo, una coreografía, una canción más para agregar etc. van llenando un cajón de donde vamos sacando poco a poco la obra hasta el momento de plasmarla en el escenario. Claro que en el camino hay de todo, nervios, satisfacciones, broncas y alegrías. Es muy gratificante comprobar que podamos abordar y terminar productos y producciones artísticas con los recursos con que contamos en Santa Rosa, hechos con toda la seriedad y compromiso que podemos dar.

TR3S: Para ir concluyendo esta charla (en parte virtual y en parte “presencial”); sé que por suerte continúas con la producción en tu taller. Independiente de las ventas encomendadas; ¿hay alguna página web, instagram u otra donde los/as clientes puedan ver fotografías de tus trabajos? Gracias por compartir parte de tus experiencias con los lectores del diario.

P.C.:. Gracias por la nota y el interés. Mis piezas se pueden ver en instagrampabloconti.artesanias o en www.pabloconti.com.ar