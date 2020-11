por Sandra Avila





Allá por el 2018, tuve el honor de conocer a Mario Sánchez en un evento literario una tarde en Santa Rosa de Calamuchita. Coincidimos en una presentación de libro en la que se publicó unos poemas de su madre junto a otros autores.

Me senté en su mesa casi cuando formalmente el evento ya se había dado por terminado. Hablamos de muchos temas diversos, me comentó que tenía un museo, me hablo de algunas de sus colecciones “todavía conservo mi cuna y algunos juguetes”, me confeso. En aquel momento le expresé mi curiosidad por hacerle una entrevista que amablemente acepto. Aunque vivimos en la misma ciudad nunca más me lo volví a cruzar.

Hace algunos días lo visite en su museo. Mario Sánchez, el coleccionista. El motivo de mi visita fue para la realización de un video para la cursada de una materia y que me enseñase todos esos objetos antiquísimos de lo que me había comentado hace mas de dos años atrás, que atesora desde hace décadas y en la actualidad y desde ya hace un tiempo viene preparando y acondicionado para la inauguración del próximo año del Petit Museo Juan Pueblo.

Amablemente me enseño las distintas adquisiciones, fotografías, camisetas de futbol, trofeos, juguetes, radios, vajilla de cocina, recortes de diarios y hasta repuestos de autos, teléfonos entre otros, y cuanto objeto que uno puede apreciar en las películas de VOLVER o similares.

Sánchez me paseo por todas las salas, subimos y bajamos escaleras y con un entusiasmo que poco se ve me mostró, me narró sobre su gran adquisición, armado y significado. Algo que me llamo poderosamente la atención es que a Mario Sánchez le brillaban los ojos con cada pieza que me exponía, con cada palabra con la que armaba una frase, una oración, cada una eran todas exclamaciones invadidas, colmadas de amor, emoción, nostalgia y apego por cada objeto que formaba parte de sus colecciones, por todo lo que cada una de ellas envuelve en su símbolo y significado, y a todo esto la historia en sí, en su identidad, en su huella como persona, por Santa Rosa quien lo vio nacer, crecer y formarse, por quienes pisaron nuestro suelo, quieren hicieron historia. Hoy yo solo veo en este hombre agradecimiento y gratificación por todo lo que lo representa.

Pese a la cuarentena obligatoria, Mario supo sacar provecho a esta situación porque si es algo que esta inesperada pandemia nos dio es tiempo para pensar, reflexionar, tomar las riendas de nuestras vidas y continuar o empezar desde cero.

Sánchez, el coleccionista entusiasta supo aprovechar el tiempo y es así que cada día invierte horas y horas para poder terminar de acondicionar su Petit Museo que tanto tiene para brindarnos. Porque un pueblo sin historia no somos nada.





¡Brindo por la pasión y el entusiasmo de este coleccionista!.