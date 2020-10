por Carola Ferrari



Para cuándo la vida, dice mi amiga. Lo dice, lo grita, lo cuenta, te mira, se ríe y te pregunta eu, che, vos, escuchame: ¿para cuándo la vida?

El sentido estalló en mi cuerpo cuando una pandemia ridiculizó la certeza del mañana, ¿hay mañana? no sabremos, pero sí del ahora, de la cotidianidad que construimos, de esa rutina que fue lo primero que se desacomodó, incluso del vacío, porque fue darle lugar al vacío lo que permitió alojar la pregunta de mi amiga: para cuando la vida.

Hace unos días mi amiga me mandó una foto llenísima de amor, una foto que me mostraba el regalo de su chico, con el que se chapa en la puerta de la cocina, el chico que puso en jaque sus prejuicios que le sermoneaban que no tenía que enamorarse de alguien más joven o compañero de trabajo, porque lo sermones dijeron que hay condiciones para que el amor funcione y este chico de sonrisa tremenda le enseñó que enamorarse no sabe de requisitos ni mandamientos, le enseñó que nada importa cuando el flechazo del amor te traspasa las tripas y te mutea los sesos, la foto que me llegó era la de una pintura que su chico le regalaba, una pintura de una artista local, que trazó un rancho serrano lleno de verde, de libertad, de montañas, de vida y de revolución. Porque la revolución es la que se hace del amor.

Mi amiga hizo carne sus palabras, para cuándo la vida danzó una noche de fiesta y le sonrío a su chico cuando se le arrimó a enamorarla ¿para cuándo la vida? le susurró el muchacho y sus ojos chispeantes pintaron sus palabras y se las enmarcó sobre su mesa, la mesa donde desayunan y cenan y brindan, la mesa que pintaron juntos, la mesa que te muestran y que te tienden mientras se chapan en la cocina y el asador y la galería. Porque la vida se muere de ganas y no sabe de cuándos y si te quedan dudas o si te falta empuje, contestale a mi amiga, para cuándo la vida.