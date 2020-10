ANSES en Santa Rosa: Carta de lectores por inconvenientes en la atención

Referencia: Nota 28-10-2020 Anses en Santa Rosa

De mi consideración:

Tengo el gusto de dirigirme a Ud., respecto de la nota de referencia por la llegada de ANSES a nuestra localidad, que desde ya agradezco por la importancia del servicio brindado.

A partir de ello haré un breve relato de mis padecimientos e indignación y completaré con un par de reflexiones breves, para no abusar del espacio que con certeza Ud. evaluará si son merecedores de su publicación.

Anoticiada del requisito de solicitar turno telefónico para la atención, comencé a las 6.30 de la mañana, todos estos llamados fueron infructuosos (cientos y cientos de llamados); hasta que una persona que no se identificó me indicó que el horario de atención para tales fines comenzaba a las 9 horas hasta las 12 del mediodía.

Llegadas las nueve horas logro comunicarme y se me informa que los turnos están ya agotados desde las 7.30 y que debí comunicarme a partir de las 7 horas.

Créame que estoy evitando todo tipo de adjetivos, para describirle mi sensación de sentirme burlada y agravar mis sospechas de que todo lo que se presenta no se corresponde con la verdad. Destaco que no es su caso.

Estimo, sin lugar a dudas que existirán en Santa Rosa mas de sesenta personas interesadas en resolver sus necesidades. Por caso agrego que la obtención de turnos por la via de internet es directamente imposible, para los que disponemos de medios tecnológicos y mucho mas para quienes no los tengan.

Dada la pandemia, conjeturo que dichas necesidades han de reproducirse de manera exponencial, en lugar de ello solo queda constancia de lo "que nunca sucedió o que nunca ha sido" . La fórmula entonces sería insatisfacción al cuadrado.

Probablemente la ingenuidad que me caracteriza de lugar, a que con la presente contribuya a una solución. Por ello pongo a disposición de toda persona u organismo oficial de mi teléfono celular para que corrobore todo lo antedicho y ello signifique un aporte para terminar con el desamparo de tantas almas; a revelar la indolencia de funcionarios y empleados de la Casa del Bi Centenario.

Solicitando entonces la publicación de la presente en el correo de lectores aprovecho la oportunidad para saludarle atentamente.-

NOTA: Se envía copia al Municipio.



Raquel Anabella Rodriguez

DNI. 14.132.273

Domiciliada en El Parador de la Montaña