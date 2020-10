YAMIL KOETER y la PANDEMIA: un técnico entre nosotros

Nota: Valdir Peyceré

En esta oportunidad, Diario TR3S tiene la posibilidad de visitar a un emprendedor múltiple de nuestra ciudad y, porque no decirlo, del Valle de Calamuchita; su nombre: Yamil Koeter. Dueño del hostel “New Host”, situado en Las Barrancas en el acceso al barrio El Mirador.

Su mirada de lo que es un lugar de descanso y recreación concebido para el turismo es amplia.

Hoy lo que nos ocupará mayoritariamente será su otra actividad, algo más desconocida y que ahora, en vista de la pandemia que aflige al mundo salió a luz; sus conocimientos como Técnico Superior en Prevención y Atención de Desastres.

Actualmente Yamil se desenvuelve como asesor junto a varios municipios del Valle.

Como siempre, dentro de las entrevistas a este medio, dejo que Yamil se presente; de donde proviene y si siempre vivió en Santa Rosa, etc.:

Y. K.:Al igual que mis padres soy nativo de Santa Rosa de Calamuchita, aunque parte de mi infancia y luego por cuestiones de estudio y laborales estuve residiendo varios años en la Ciudad de Córdoba, tengo 38 años, soy el tercero de 6 hermanos y padre de una niña de 12.

TR3S: Antes de entrar en lo específico que nos convoca, ligado a la lucha contra el Covid 19, quería que nos cuentes si tenés formación ligada al turismo o te hiciste poniendo “la mano en la masa” como quién dice.

Y.K.: Como muchos residentes del valle la actividad turística la tengo incorporada en el ADN, nieto e hijo de comerciantes gastronómicos y hoteleros he estado siempre relacionado a actividades comerciales ligadas al turismo, sin embargo a pesar de no haber recibido educación formal en el rubro, tuve la oportunidad de hacer cursos y capacitarme en herramientas para la gestión turística.

TR3S: En relación a tu actividad como técnico en prevención de desastres; ¿desde cuándo lo sos? y quería saber si has actuado anteriormente en alguna otra emergencia sanitaria, aunque imagino que nunca con las dimensiones de la actual.

Y.K.: El título formal de Técnico en Prevención y Atención de desastres los tengo desde que finalicé mis estudios en La Cruz Roja Argentina en el año 2006, pero mi carrera profesional la comencé a los 14 años de edad, cuando me incorporé al cuerpo de bomberos voluntarios de la localidad, ese mismo año por mi cuenta, viajaba a Córdoba capital para formarme en primeros auxilios y atención pre hospitalaria, también en la Cruz Roja, éstas dos actividades marcarían en ese momento lo que luego fue una larga trayectoria por diversas áreas relacionadas a la prevención y respuesta a emergencias, desde especializaciones en combate de incendios, rescate vehicular, accidentes con aeronaves, emergencias químicas y materiales peligrosos entre otros, cursé la carrera de paramédico, de higiene y seguridad industrial, de sub oficial y oficial de bombero voluntario, soy formador de formadores en Protección Civil de la Nación, tengo varias especializaciones realizadas con organismos internacionales y mucho camino y variado en la actividad laboral, fui Secretario de Defensa Civil, asesor de seguridad e higiene para varias consultoras e industrias multinacionales, trabajé en servicios de emergencias y también con emprendimientos propios ligados a la seguridad.

En todos éstos años tuve la oportunidad de intervenir en diversas situaciones de emergencia de diferentes magnitudes, y por las funciones que desempeñé también pude desarrollar planes de preparación y respuestas para otras.

TR3S: La epidemia del Covid 19 viene mostrando que “no se puede relajar” en relación a ella y tal vez algo paradójico sea el hecho de que en tu caso te desempeñás como un emprendedor turístico y al mismo tiempo como un referente en lo que tañe al manejo de protocolos sanitarios para poder enfrentar la pandemia… la pregunta es; ¿hasta que punto te parece que el turismo y la lucha contra este flagelo pueden convivir? O, mejor ¿si existe la posibilidad de que el turismo vuelva de alguna forma, limitado y con todos los protocolos siendo cumplidos a “rajatabla”?

Y. K.: Para comprender los procesos que relacionan a la actividad turística con la emergencia sanitaria, debemos imaginar un iceberg, la pequeña parte que emerge sobre el océano y que podemos ver representa los protocolos asociados a la actividad turística, pero hay una parte del iceberg mucho mayor que no se alcanza a ver y que se encuentra por debajo que representa la preparación de todas las estructuras que dan soporte, no solo tiene que ver con disponer de recursos para dar respuesta a la emergencia sanitaria de aislamiento, diagnóstico y asistencia a residentes y turistas, sino también de garantizar la continuidad de los servicios esenciales, en comunidades pequeñas como las del valle no nos podemos permitir que brotes de contagio colapsen los servicios básicos como el de energía eléctrica, agua corriente, internet, servicios de emergencias, etc.. y mucho menos durante una apertura turística, no se trata solo de respetar las distancias y utilizar barbijo, deben existir trabajos transversales en todas las estructuras para prevenir y dar respuesta a muchas contingencias que se puedan presentar en el escenario sanitario actual.

Los protocolos establecen las directrices para prevenir la propagación del virus, pero no nos preparan para afrontar situaciones de respuesta, solo por dar un ejemplo de una situación básica real; ¿que pasaría si un establecimiento turístico de alojamiento administrado por personas del mismo grupo familiar que mantienen contacto estrecho, se viera obligado a cumplir aislamiento? ¿Quién mantiene la asistencia a sus clientes?.

Si bien el análisis es mucho más profundo y extendido con lo expuesto podemos entender que el compromiso individual es esencial para mitigar, pero deben existir muchas otras condiciones para que el factor de suerte no sea el que marque el camino. Respondiendo a la pregunta; el turismo y la pandemia pueden convivir, pero requiere de mucho más que protocolos comerciales y testeos, condiciones que actualmente no muchas localidades están trabajando.

TR3S: Aunque sabemos que gran parte de la población de Santa Rosa vive directa o indirectamente del turismo; ¿no es contradictorio que se pida la liberación del turismo cuando sabemos que estamos en el peor momento de la pandemia, con casos que se han multiplicado en nuestro Valle de forma casi diría exponencial?

Y.K.: Para los prestadores las respuestas no llegan, tampoco la ayuda,no todos los prestadores pueden reunir las condiciones para acceder a las asistencias económicas paliativas o éstas no alcanzan, por eso el sector está muy inquieto y necesita producir, es un sector que entiende que de la crisis se sale trabajando, hay que generar las condiciones, pero vienen retrasadas.

TR3S: Contanos un poco sobre tus actividades actuales ligadas a la prevención de desastres, dónde trabajás y si la investigación es constante en el día-a-día de alguien que es un técnico como es tu caso, y, aprovecho para preguntarte; cuál te parece que sea el país o la región en el mundo que esté más avanzada en esta lucha contra el Covid 19 o de la que tengamos que aprender algo?

Y.K.: Trabajo asesorando en seguridad e higiene a algunas empresas y consultoras, también como asesor externo para algunos municipios y como formador para la Red Federal de Municipios Turísticos en materia de protocolos turísticos.Desde el comienzo de la pandemia he colaborado con organizaciones sanitarias y municipios en el desarrollo de protocolos, guías y directrices para la organización, mitigación y respuesta del COVID19

Actualmente estoy trabajando en nuevas herramientas de gestión para localidades turísticas en materia de prevención y mitigación de riesgos.

Es muy difícil tomar un país como ejemplo en la gestión de la emergencia, la pandemia aún no terminó y hay incertidumbre sobre cuál fue la mejor política, algunas consecuencias deberán medirse a largo plazo, las variables son muchas a considerar, desde lo territorial, organización política, densidad poblacional, recursos sanitarios, cuestiones culturales, etc,lo que resulta en un país o región puede tener distintos resultados en otro en función de esas variables.

TR3S: Finalizando, quería saber, si a pesar de que lo que te ocupa en la actualidad tenga que ver con la realidad de la pandemia, seguís haciendo planes “a futuro” relacionados a tu hostel y también si crees que los mismos protocolos que se implementan para la reanudación de la actividad turística se podrían usar para la actividad cultural, sea ligada a exposiciones, shows, workshops o conferencias presenciales.

Y.K.: En lo comercial estoy trabajando para adaptar los espacios del hostel y sumar una propuesta gastronómica y recreativa, donde las activiEdades culturales serán sin dudas un distintivo del lugar, en éste sentido y respondiendo sobre los protocolos, hay que entender que los protocolos si bien son propios para cada actividad, en realidad son comunes en materia preventiva ya que están desarrollados para evitar la transmisión del virus, y éstas condiciones son propias del virus y no de la actividad, entendiendo esto hay que destacar dos premisas, la primera es que cada persona, independientemente del ámbito y de la actividad que esté desarrollando, debe incorporar como hábitos el distanciamiento, la higiene de manos, la higiene respiratoria y la utilización de cubre bocas, está demostrado que el mayor porcentaje de las causas de contagio es por contacto estrecho, quiere decir que el mayor riesgo está en nuestro círculo cercano, y paradójicamente es en éste ámbito en donde uno se relaja y se siente más seguro; la otra premisa es que para reactivar aquellas actividades ligadas a la concurrencia masiva y la interacción de personas, deberán adaptarse para cumplir con los requisitos preventivos, lo cual es muy factible, siempre y cuando incorporemos la primer premisa.