Chavero mencionó acciones que lleva adelante el “Grupo de los 13”

Hace algunas semanas fue presentado en Santa Rosa “Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo”, el “Grupo de los 13” intendentes y jefes Comunales del Departamento Calamuchita que comenzaron a darle forma a una idea que tiene que ver con una mirada diferente en referencia a la gestión para Calamuchita. La sinergia que se produjo motivó proponer una conducción diferente para la Comunidad Regional, con otra mirada y otros objetivos que abarcan distintos aspectos de la realidad calamuchitana y ya comenzaron con algunas determinaciones.

Al respecto, el intendente Claudio Chavero comentó que en uno de los primeros pasos tomaron la decisión ente los 13 mandatarios de conceder ( bajo la metodología de comodato) una ambulancia propiedad de la Municipalidad de Santa Rosa para el Hospital Regional, la cual será destinada exclusivamente para la atención de pacientes covid, cesión que se extenderá mientras dure la pandemia.

El mantenimiento y gastos del chofer serán amortizados por este grupo de intendentes y además, manifestó también que a pedido del director del nosocomio, doctor Daniel Quinteros, están a disposición vehículos pertenecientes a los distintos municipios para traslados de muestras y demás.

Agregó que en el camino de las acciones, el intendente de San Agustín está trabajando en el arreglo de los caminos que marcan el ingreso a Calamuchita desde esa localidad y que se está gestionando conjuntamente con el intendente Oscar Santarelli (VGB) el ensanchamiento de algunos sectores de la ruta 5. “Esta en carpeta poder mejorar la ruta, banquinas y carpeta asfáltica” señaló Chavero.

“Tenemos algunos proyectos más que seguramente serán trabajados de manera conjunta, la idea es construir y nada tiene que ver con quien esté al frente de este grupo sino el cumplir el objetivo de mejorar el Departamento” explicó.

Colegio en Villa Strada

La semana pasada se aprobó en el Concejo Deliberante de Santa Rosa con cinco votos a favor y dos abstenciones, la construcción de un colegio en Villa Strada. Desde la oposición se cuestionó la forma en que se llevará a cabo este edificio porque se efectuó sin llamados a licitación y por contratación directa.

Al respecto, el mandatario explicó que “ se puede entender que cuando se tienen los fondos para alguna obra y efectuar un concurso de precios, se deben cumplimentar ciertos requerimientos entre los que se encuentra la entrega de una parte de dinero que hoy no lo tenemos, por lo que nuestra idea es hacer un colegio secundario en la medida que vayamos pudiendo y con fondos, algo de mano de obra y maquinarias municipales, avanzando de acuerdo a las posibilidades, algo que con licitación no se puede hacer por no tener la disponibilidad de dinero”

“Pretendemos de acá a dos años o dos años y medio tener un nuevo colegio realizado con fondos propios y con buena administración y hoy es la única manera que tenemos de seguir aportando a la educación”, confirmando además que se incluirá a representantes de diferentes instituciones intermedias de la ciudad para que formen parte de un control por afuera de la Municipalidad.