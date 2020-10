Cintia Costa afirmó que se están analizando propuestas para la apertura del Turismo

La apertura de la actividad turística sigue transcurriendo en un terreno de espinas y sin perspectivas por el momento de que aparezca alguna forma de poder dar vía libre a la actividad que genera el principal aporte a la economía regional pero, y esto pareciera una mala jugada del destino, es la que puede sumar contagios de covid si no se implementan programas de apertura que apunten a la mayor seguridad posible. Difícil será ser infalibles, lo mejor en un contexto difícil es alcanzar el mayor grado de seguridad que se pueda.

Al respecto, trascendió hace algunos días que desde Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo, este “Grupo de los 13” intendentes y jefes comunales de localidades del Departamento que promueven un cambio de conducción de la Comunidad Regional Calamuchita, se manejó como una posibilidad un sistema de “burbuja” que iba a ser llevado adelante por una empresa de la ciudad de Córdoba.

En este sentido, la secretaria de Turismo de Santa Rosa, Cintia Costa, casi con seguridad manifestó que esta propuesta tendría el certificado de defunción casi sin haber visto la luz.

“Es una propuesta entre otras, no quiere decir que sea la elegida de manera definitiva” manifestó la funcionaria, quien además expresó que “la preocupación por cómo puede llegar a ser la vuelta de la actividad turística lleva a que se analicen alternativas y la burbuja fue una de ellas” explicó.

De esta manera, relativizó el proyecto que tuvo por parte de su mentor una prominente mediatización en medios provinciales y apuntó “que nada asegura que es este el proyecto que se pondrá en marcha. Sabemos que se ha generado mucha controversia y ha generado muchos interrogantes y lo que me parece que cuando algo es difícil de explicar, también es difícil de llevarlo a cabo, no creo que se algo que está definido, de hecho, me parece que esta posibilidad está casi desestimada” .

“Tenemos otras posibilidades que estamos trabajando para que nos cierre de la mejor manera posible y que podamos trasladarlo al sector privado. La mayor preocupación es la cuestión sanitaria porque nuestro sistema sanitario no es el ideal. El Hospital Regional no es un hospital Covid y ese es un inconveniente para el hipotético caso que tengamos enfermos en la temporada y se complica el cuadro de los afectados”

La secretaria de Turismo habló de una propuesta que contempla una asistencia al viajero, “algo que la gente ya conoce, que ya lo tiene internalizado y por lo tanto más simple de explicar al momento de venderlo” aseguró

Cómo se va a actuar en el caso que esto llegara a suceder parece ser el punto neurálgico, por eso Costa se refirió a que “se debe plantear el peor de los escenarios” y cómo se va a resolver la situación, argumentando que sin ir más lejos hay que mirar lo que pasó en Europa con la apertura turística y la aparición de contagios de la enfermedad .

Se advierte que lo concreto pareciera ser que desde el sector Público se pretende avanzar sobre seguro, algo complicado e impredecible por la dinámica de la pandemia. “Los escenarios actuales son impensados pero son parte de la realidad que debemos afrontar y por eso debemos pensar en que la actividad vuelva, pero siempre sabiendo que vamos a tener respuestas no solamente para el turista sino también para los vecinos” y concluyó afirmando que desde Encuentro Calamuchitano se trabaja para analizar una apertura lo más segura posible.