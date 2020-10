“En Córdoba el virus está de fiesta”

El doctor Oscar Atienza se refirió de manera enfática acerca de la situación que se atraviesa como consecuencia del coronavirus y se enfocó fundamentalmente en la provincia de Córdoba, donde a su consideración, “el virus está de fiesta” y acusa de “falta de acción” de las autoridades provinciales para el manejo de la pandemia.

“Nosotros solamente describimos la realidad, lo que está pasando, no somos alarmistas, esto está ocurriendo a nivel mundial y no hay forma de frenar esta pandemia que no sea a través de la cuarentena, algo que la gente ya no quiere aceptar” manifestó.

A modo de graficar la situación, brindó algunos datos que pueden servir para advertir el notable avance de la enfermedad. Dijo que hoy hay 750 mil casos y 20 mil muertos y una tasa de duplicación que está en los 25 días, lo que quiere decir “que en 25 días habrá el doble de casos”.

“Córdoba se ha transformado en el epicentro de casos de Covid, uno de los lugares con mayor tasa de infectados, no solamente a nivel de Argentina, sino de Latinoamérica” aseguró, agregando que en estos momentos se está trabajando para que la gente tome conciencia, se debe tener cuidado porque estimó que los casos se van a seguir acumulando “porque no hay ningún tipo de intervención, el virus se está autoregulando y eso es preocupante” dijo.

Comentó que en España en marzo el pico rondó los 9 mil casos y ahora está en los 15 mil, Francia tuvo unos 7 mil casos y hoy está en los 17 mil , en Alemania esperan 50 mil infectados para finales de octubre y en Argentina se están batiendo todos los días records de positivos. “En Córdoba el promedio de 1800 casos, pero les puedo asegurar que el número es tres veces mayor porque no se está hisopando a los estrechos, por lo que lejos de estar controlada la situación, esto va a ir empeorando día a día” .

“Estoy preocupado porque no advierto acciones para frenar la tasa de infección” lamentó.

El regreso del Turismo

El profesional explicó en torno e este tema que por estos días mantiene en vilo a empresarios del sector turístico que ven con mucha preocupación la no apertura de la actividad y las consecuencias económicas que esto trae aparejado. Sin embargo, para Atienza esta actividad no debe ser abierta. “ Es sin dudas el sector más castigado por la pandemia, el que más perdió, pero también el causante de la diseminación del virus por el mundo” explicó.

Considera además que el Estado debe proteger a los integrantes del sector desde lo económico y no abrir la actividad. “Considero que el turismo no debe ser abierto porque va a promover la aparición de muchos casos. Si decimos que no se abra es para proteger pero la gente se enoja. Hay que solucionar primero el problema para que la gente tenga confianza, se sienta segura y venga a Córdoba”, adelantando que el turismo se va a ver afectado durante el año que viene porque la gente no quiere viajar.

“El sector que va a viajar es el denominado anticuarentena, que por otra parte es el promovió la mayor cantidad de contagios a nivel mundial porque son los que no creen en la pandemia y piensan que son invencibles” enfatizó.

“Yo tengo un programa muy claro que no fue adoptado por la provincia, les hemos explicado todo, punto por punto y paso por paso sobre lo que se tiene que hacer, pero la Provincia se está asesorando con gente de Estados Unidos, el país con mayor cantidad de casos a nivel mundial, por eso Córdoba está como está”.

Para Atienza habría que volver a Fase Uno durante 15 o 21 días, disminuir los casos y a partir de ahí controlar algunas actividades que no deberían estar funcionando. Por ejemplo, los operarios de fábricas no tendrían problemas, los comercios con protocolos podrían seguir funcionando y las actividades recreativas deberían ser restringidas porque estamos en tiempos de pandemia”

“Córdoba debe bajar los casos diarios para poder recibir a los turistas y esto puede llevar unos dos meses. En la Provincia ya no hay capacidad hospitalaria, no sé que están esperando para tomar algún tipo de acción, el virus está de fiesta en Córdoba” sentenció.

*Oscar Atienza es docente Universitario; doctor en Medicina y Cirujía; Magister en Administración de Empresas de Salud; Magister en Salud Pública; docente Universitario en Medicina, docente de Post Grado en Análisis estadísticos y de Relación Científica e Investigador.