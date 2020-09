“Si la gente no entiende la situación y no colabora, vamos hacia un desastre inevitable”

El doctor Daniel Quinteros se refirió en duros términos contra las personas que se comportan de manera irresponsable frente a la pandemia y no tuvo reparos en afirmar que si no se toman actitudes responsables el desastre será inevitable. Además se refirió a la diferencia que suelen acusar los informes que se emiten desde la Provincia y los que se informan desde el Hospital Regional.

Una especie de controversia se generó en las últimas horas en redes sociales debido a la disparidad de los números de contagios que se brindan desde la Provincia con aquellos que se emiten diariamente desde el Hospital Regional.

Al respecto, el director del nosocomio, doctor Daniel Quinteros, explicó acerca de las razones por las que en reiteradas oportunidades existen diferencias en los números, algo que preocupa y desconcierta a la gente. “Somos conscientes que si desde el Hospital sacamos un informe que no coincide con los números de la Provincia, se genera confusión”, aseguró, aunque aclaró que todos los informes oficiales son válidos.

“Hay que ver el tiempo de carga de los datos, en el caso nuestro, los datos que nos llegan hasta las 19:00 horas los incluimos en el informe de las 20:30. En el caso de la Provincia, se manejan con un corte más temprano. De todas maneras uno u otro son oficiales, reales y también dispares por el tiempo de carga, por esta razón y para evitar confusiones, no replicaremos los informes que incluyan números de la Provincia”, explicó Quinteros.

La temática de la pandemia, fue llevando al médico a hacer referencia específicamente con la cuestión epidemiológica de la región y por momentos se mostró molesto por ciertas actitudes irresponsables de la gente que pone en riesgo a toda una comunidad.

“La situación está obligando a redoblar esfuerzos en los cuidados y que una localidad tenga pocos o ningún caso, no quiere decir que sus vecinos deban relajarse en los cuidados”, haciendo referencia a las reuniones de familiares y amigos en tiempos en que no están permitidas este tipo de juntadas.

“Si no entendemos que hasta el 6 de agosto no teníamos casos y desde el 7 de agosto al día de hoy ya llevamos 300 casos, no quiero pensar donde podremos estar parados en noviembre o diciembre si no dejamos de hacer lo que no se debe hacer. No cuidarse es favorecer a la propagación del virus y esto afecta a jóvenes y personas mayores y las muertes se pueden dar en cualquier franja etárea”, aseguró.

“Nosotros tenemos que cuidarnos, no se puede entender como hay personas que usan el barbijo para poder hacer una compra en un comercio y cuando salen se lo sacan y se ponen a hablar con otros sin el barbijo”, expresó en tono de enojo. “La gente no colabora, tienen que dejar de juntarse”, siendo muy duro en calificar como “asesinos” a aquellas personas que por su situación deben permanecer aisladas y no cumplen. “Si la gente no entiende y no colabora con esto vamos camino a un desastre inevitable”

“No están autorizadas las juntadas, no está permitido, quien no cumple con esto puede ser culpable de que el virus se expanda por Calamuchita. No se puede saber si con quien nos estamos juntando puede estar enfermo o no”

En este sentido, expresó además su incredulidad por el pensamiento de algunas personas que por cuestiones ideológicas no se está cuidando. “Hay personas que no quieren al presidente y por eso actúan de manera irresponsable y esto no tiene nada que ver con la política, quien piense de esta manera por lo menos debería colaborar un poco y cuidarse”, finalizó.