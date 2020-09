Adriana Guerrero: una vida en clave filosófica

NOTA: Valdir Peyceré

Adentrarnos en el mundo de la filosofía puede ser una aventura… casi como un camino sin retorno, ya que la filosofía se formula decenas o centenas de preguntas, muchas de ellas sin respuesta y es ese enigmático mundo el que, de alguna forma nos fascina.

Hace un tiempo que Adriana Guerrero, escritora de Santa Rosa, dicta talleres o encuentros filosóficos en su vivienda o en la Biblioteca Popular Almafuerte, ahora cerrada por las vicisitudes de la pandemia. Así que encontró otro aliado en estos tiempos: la escritura.

Adriana escribe sobre filosofía y también se arriesga con la literatura a secas. Su tesis que ahora vio la calle o la luz (como se prefiera) ya que salió editada por IMPRECOM EDITORA es uno de esos buenos resultados de esta labor y una novela que parece es otra de sus producciones aun inédita . Su amor por Spinoza y sus devaneos ligados a Platón, Nietsche, Kant, Foucault, son algunas de las paradas de nuestra conversación. Una conversación que se aventura también por esas veredas que parecen vedadas al común de los mortales, pero, ahora con esta experiencia que tenemos los humanos aparecen más vivas que nunca.

TR3S: Antes de más nada y como en todas las entrevistas – reportajes para el Diario Tr3s, me gustaría que te presentaras; ¿dónde naciste, cuándo te recibiste en la carrera de filosofía y hace cuánto tiempo resides en Santa Rosa de Calamuchita?.

A.G.: Nací en Río Cuarto, Córdoba. Estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Me recibí de la licenciatura en 2010. En ese momento hacía 2 años que estaba residiendo en Santa Rosa, la que siento mi ciudad, ya que vengo desde que nací y heredamos la casa de vacaciones de mis abuelos. Por lo tanto me considero doble ciudadana desde lo afectivo.

TR3S: Comienzo haciendo una pregunta que puede que ya te la hayan formulados otros; ¿en tus investigaciones en la filosofía hay una tendencia, influencia o escuela que te define? ¿Una especialización? ¿O es equivocado hablar de “especialización” en algo tan abarcativo como es la Filosofía?

A.G.: Podría decir que me he interesado mucho por la filosofía moderna. Descartes, Spinoza, Leibniz, la trilogía de los grandes racionalistas fueron los más estudiados. Sin dejar de lado el amor por el existencialismo que es la filosofía de la libertad, las emociones y sentido de la vida. Pero es muy cierto que la filosofía es abarcativa, tanto así que se podría definir como “un conocimiento que concierne a todo”.

TR3S: En tu libro “El amor en tiempos de WiFi” ( Ed. Masmédula, La Plata, 2019) se ven temas o capítulos muy interesantes como el “pensamiento fuerte y el pensamiento flexible” , “transmutación de valores: la ética y la estética” y “la cultura de la imagen”, entre otros que aunque escritos con un lenguaje bastante coloquial no dejan de tener su grado de dificultad para leerlos e interpretarlos. ¿Crees que un libro de filosofía puede ser leído por alguien con poca erudición o, infaliblemente necesita de un lector con conocimientos generales y humanísticos avanzados para poder afrontar dicha lectura?

A.G.:Ese es el gran desafío al escribir un libro que se desea que llegue a todos, encontrar un nivel en el que puedas abordar los temas de la filosofía en un lenguaje simple o coloquial. El grado de dificultad puede aparecer pero yo creo que a veces leemos un autor y no entendemos nada, pero en el momento que encontramos un pensamiento aunque sea minúsculo, y es ése el mensaje que habíamos estado buscando, ese libro cumplió su objetivo.



TR3S: Pregunto eso porque creo que el grado de concentración para “afrontar” un libro de filosofía no es lo mismo que en una novela, narración, crónica o cuento… no es lo mismo el pensamiento y el filosofar puro que lo literario. ¿Crees que es así?

A.G.: Claro, hay diferentes géneros, la novela por ejemplo es un género más flexible. Que abre a una creatividad que se va descubriendo en el transitarla. De hecho para alguien que viene de la filosofía es incursionar en otros mundos. Para alguien acostumbrado a leer filosofía le resulta difícil leer otra cosa que no sea filosofía.



TR3S: Otra característica de la filosofía es que se necesita previamente de estar abierto/a a un pensar nuevo… algo que el filósofo León Rozitchner decía que no había en Argentina en esa primera década de este siglo. ¿Te parece que es así? ¿Cuáles, para ti, son los pensadores que más han contribuido a algún pensamiento “nuevo”? Me refiero a nivel global.

A.G.: Creo ver autores que realmente han pensado con originalidad como Gianni Vattimo, el principal representante de la posmodernidad. Zigmunt Bauman, Baudrillard, sociólogos que tienen teorías globales muy interesantes. Sucede que a veces no es fácil pensar sobre los grandes pensadores, dicho por Vattimo, que su filosofía toma como punto de apoyo a Nietzsche y Heidegger.

TR3S: En relación a esta situación casi de catástrofe mundial provocada por la pandemia del Covid 19 yo he leído a algunos pensadores y filósofos como Franco “Bifo” Berardi (Italia), Byun Chul – Han (Corea) o Slavoj Zizec (Eslovenia) que se han dedicado a pensar y a formular teorías a respecto de esta situación límite que atraviesa nuestra especie. ¿Adriana Guerrero tiene alguna teoría al respecto? ¿Has leído o te ha interesado algún intelectual o filósofo que haya formulado sus teorías que te parezcan estén acrecentando algo nuevo a lo que se viene enunciando al respecto?

A.G.:Mi teoría sobre este momento que estamos atravesando me remite a Spinoza. Leo su Etica y él es muy claro al decir: Entre tantas ventajas de la naturaleza se ha debido encontrar no pocas desventajas, a saber: tempestades, terremotos, enfermedades, etc. Con esto Spinoza nos quiere decir que las leyes de la naturaleza son tan amplias y que nuestros prejuicios nos llevan a juzgar como perfectas o imperfectas a las cosas que obedecen a las leyes naturales. Estos acontecimientos creo deben estimarse como aprendizaje y los hombres harán lo que puedan desde su lugar para transitar este momento. Con respecto a teorías que vaticinen algo nuevo hay muchas pero no encuentro serio hacer pronósticos.



TR3S: Quería que te explayaras un poco sobre tus intereses filosóficos y otra cosa que me pareció interesante en “El amor en tiempos de WiFi” es que para comentar tus puntos de vista sobre el amor en la actualidad y la época de los griegos, trazando un paralelo, lo hacés desde un libro de Platón, “Los Banquetes”. Quería saber; ¿cuál es tu relación con lo literario y cuáles han sido aquellos libros, sean de cuentos, novelas o crónicas, que te han marcado?

A.G.:Esto lo entiendo como una causalidad inconsciente. A veces no se explica cómo se llega a estos autores que escribieron para nosotros. Uno nunca se deja de maravillar leyendo a Nietzsche, Jung, Freud. No solo son los libros los que cambian nuestra manera de ver el mundo. En mi caso, también hay profesores, personas, ya que es en la relación con el otro que surge mi verdad. En palabras de Borges “han descubierto al mayor de los tesoros, han descubierto al otro”, en el sentido que el otro es quién va a ayudar a develar mi ser.



TR3S: Para finalizar, me gustaría que nos dijeras, ¿cuál va a ser la temática de tu próximo trabajo filosófico y/o literario?

A.G.: Mi próximo libro es una novela filosófica sobre la vida de una mujer, amiga y pensadora que admiro, ella tiene una filosofía para transmitirnos desde su propia vivencia. En este momento estoy trabajando con pasión en este nuevo desafío del que pronto van a tener novedades.