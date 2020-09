¿Cuál es tu top - five?

POR VALDIR PEYCERÉ



Un mes atrás se me ocurrió la idea; preguntarle a mis oyentes y amigos cuál sería su top-five musical, cuáles creía que eran sus cinco mejores temas del rock de todos los tiempos… en un principio pensé en 10 temas, pero, después, me incliné por reducir la idea a la mitad porque me daba cuenta que para algunos parecía una apuesta demasiado difícil.

De hecho casi imposible, porque ¿cómo elegir 5 temas sin dejar muchos otros afuera?... bueno, pero eso mismo era parte del juego. A algunos les costó muchísimo, incluso quienes se embanderan como roqueros en una página del face. En ella se les ocurrió elegir 5 del rock nacional y otros 5 del internacional… también lo acepté; al final “compuse” mi programa con el juego requerido con las canciones de los oyentes sumándoles los temas míos que iba poniéndoles para darles una “estructura” al programa… y así quedó… me parece que bien o muy bien, al final, casi excelente!

Fue el número 308 de “La luz de la Manzana” (Flash FM, 107.7 mhz) que va al aire todos los sábados de 20:00 a 22:00 hs. La idea era homenajear al mes de la primavera el sábado 5 de septiembre! Entre los amigos y oyentes, algunos son las dos cosas…otros más “oyentes” y algunos más “amigos” que otros… pero estas definiciones son odiosas porque, al final lo importante es que todos se unieron bajo esta consigna. Algunos fueron más obvios que otros; algunos más hard o heavy… otros más balada pop y algunos muy eclécticos. Entre estos últimos se encontraba mi amiga de Buenos Aires, Camila Mariotti con sus diez temas elegidos: 1. “Maluco Beleza” (Raúl Seixas); 2. “Fala” (Secos e Molhados); 3. “Preta pretinha” (Novos Bahianos); 4. “Planeador” (Soda Stereo); 5. “You turn my head around” (Lee Haglewood & Ann-Margret); 6. “Never” (Royksopp /Susanne Sundfor); 7. “Tutuca” (Ácratas Crotas); 8. “It was a lover and Kiss lass”; 9. “Dead dance” (Rakum); 10. “In the city” (Joe Walsh). Ya mi amiga de São Paulo, Silvia Regina Cabrera, siguió la consigna con los 5 temas requeridos y aunque brasilera no se inclinó por ninguna composición en portugués: 1, “Gimme Shelter” (Rolling Stones); 2. “Nocturnal me” (Echo & the Bunnyman); 3. “Bizarre Love Triangle” (New Order); 4. “Smoke gets in your eyes” (Bryan Ferry) y 5. “In the air tonight” (Phill Collins) fueron sus elecciones. Así, una decena de invitados más se sumaron; unas 15 personas en total (a esa altura tuve que parar porque la apuesta era muy “alta” para armar un programa, la idea sería hacer otro más adelante!

Lo que dejó sería esa cita con la diversidad de opciones y gustos musicales que de alguna forma serían una muestra de las propias opciones estéticas de los participantes. Era un juego; un momento lúdico y creativo, aparentemente simple y fácil. Puse “aparentemente” y realmente fue así ya que para algunos el grado de “dificultad” pareció enorme ya que no se “movieron” de sus lugares o “zonas de confort”… y lo más “grave” que en algunos casos este juego estaba dirigido a todos pero más aún a aquellos que eran “del palo”, como el grupo de “Rockero y Soñador” (facebook) a los que a algunos le costó muchísimo. Los que me siguieron fueron un puñado reducido que entendieron la propuesta. Para otros parecía que se les estuviera pidiendo que cuenten alguna infidencia amorosa o algún delito cometido en algún momento de sus vidas! El creador de la página, Oswaldo Pedro García, amigo y ex - compañero de colegio fue una de las honrosas excepciones que, con bastante esfuerzo logró llevar consigo a una media docena de personas incluida su hija! En fin, “cosas” que esta idea trajo aparejadas.

El programa salió así (coloco el primer segmento y unos cuatro temas más). Creo que al que le guste el buen rock lo puede ayudar a armar una buena “play-list” (atrás de cada intérprete y tema puse las iniciales del nombre del participante que optó por tal o cual canción):

1. Spinetta “Seguir viviendo sin tu amor” (G. A.)

2. Spinetta “La bengala perdida” (C. O.)

3. Manfred Mann’s “Spirit in the night”

4. Aquelarre “Patos Trastornados”

5. Vox Dei “Jeremías pies de plomo” (J. T.)

6. Los Natas “Meteoro” (F.C.)

7. Joe Walsh “In the city” (C.M.)

8. Lynyrd Skynyrd “Simple man”

9. The Smiths “Some girls bigger and others”

10. B. Springsteen “Better Days”

11. B. Springsteen “The street of Philadelphia” (G.A.)

12. Neil Young “Cortez the Killer”

13. Muse “Time is a running out” (C.D.M.)

14. The Beatles “Don’t let me down” (G. A. / F. P.)

15. The Beatles “Get Back” (C. F.)

16. Almendra “Muchacha” (O. G. / A.C.G.)

17. Litto Nebbia “Solo se trata de vivir” (I, P,)

18. Los Gatos “Soy de cualquier lugar” (P.C.)

19. Soda Stereo “Té para tres” (I. P.)

20. Soda Stereo “De música ligera” (O.G.)

De hecho fue una gran jornada o “velada nocturna” de “música, cultura y algo más” . A esta altura creo que podés ir pensando en tu propia play-list… tu “top five”, ya que al próximo programa pienso “armarlo” también con tu elección!