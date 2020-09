Esteban Aviles habló sobre la situación del turismo en la provincia

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo habló en Radio UNNA respecto a la perspectiva de lo que puede ser la apertura progresiva de la actividad turística. La ayuda estatal para los operadores, protocolos y transporte, son algunos de los puntos que hizo referencia Avilés.

Entrevista de Cristian Alegre y Francis Dinatale

- ¿Qué puede llegar a pasar con el turismo que acá en más?

E.A: Siempre desde la Agencia Córdoba Turismo y de acuerdo al trabajo que hacemos con las distintas Cámaras y Asociaciones e intendentes de ciudades turísticas vemos que hay un fortalecimiento en este aspecto pero lamentablemente estamos condicionados a la estrategia sanitaria y la realidad de la pandemia. Sabemos que nuestro deber es estar preparados y en este camino trabajamos con los 9 protocolos del Turismo a través de Consejo Federal de Turismo y hoy estamos capacitando al sector. Córdoba ha sido la primer provincia en poner en marcha los protocolos federales y estamos capacitando en ese sentido.

-Desde la Provincia se está elaborando un catálogo de experiencias…

E.A: Así es, y esto tiene que ver con la Ley Nacional del Turismo, porque en este sentido hemos estado trabajando el paquete de preventa que ha sido aprobado y que tiene que ver que la familia argentina al momento de tomar las vacaciones adquiera este paquete antes de diciembre y el 50 por ciento será reconocido por el Gobierno Nacional y se le devolverá para reinvertir en las vacaciones del año que viene. Por ahora desde la Agencia estamos capacitando y brindando herramientas virtuales para la apertura y cómo vamos a trabajar con los agentes de viaje estos paquetes para preparar la oferta a nivel nacional, y la columna vertebral es este catálogo de experiencias que van a contener estos paquetes que vamos a dar a conocer en los próximos días.

-¿Cómo se trabaja en este contexto de pandemia ante la potencial aparición de algún caso positivo durante el verano?

E.A: Primero mirando las experiencias de otros países que están pasando por la misma situación y vemos que los que han profundizado las flexibilizaciones antes o durante el invierno terminaron colapsados. Pasó también en nuestro país, por ejemplo en Jujuy, Salta, Mendoza y San Juan y hoy la realidad es que están volviendo a fase uno con sistemas de Salud colapsados.

Nosotros fuimos cuidando la toma de decisiones y la foto hoy nos da la razón por haber respetado el invierno, que es cuando la pandemia se profundiza. La expectativa que tenemos es que cuando pase el invierno se den las flexibilizaciones necesarias para abrir la actividad, que van a estar atadas a un contexto sanitario con el cual estamos alineados.

-¿En este sentido, que tiene de diferente Córdoba con el resto de las provincias?

E.A: Tiene hospitales regionales en casi todos los recorridos turísticos, un sistema sanitario firme, creo que no hay ninguno que se pueda comparar en el país. Ahora tenemos que compatibilizar el Turismo con lo sanitario. La situación operativa de cómo se va a contener estos casos es una decisión sanitaria que depende de las autoridades del COE y del Ministerio de Salud.

-¿Hay que aprender a convivir con el virus?

E.A: Esto es una realidad, hay que naturalizar que el virus existe y está presente y en este sentido trabajar con responsabilidad y sin relajarse, naturalizar los sistemas de protección entre todos, funcionarios y la sociedad, con el objetivo de poder vender una provincia sanitariamente firme.

-Se está reclamando la apertura del turismo de proximidad, ¿es posible que esto se de próximamente?

E.A: En el mundo se dio de esta manera, se fue abriendo por rubros y obviamente que la fortaleza de la temporada por lo que estamos viendo en otros lugares del mundo como Italia o España. Tiene que ver precisamente con paquetes de cercanía y en esto Córdoba está favorecida, aunque tenemos que poner en marcha los protocolos y acompañar al sector y que los beneficios se mantengan en el tiempo, porque más allá de la apertura de la actividad hay que seguir acompañando desde el Estado a los representantes del sector.

-¿Cómo será la visión del turista a la hora de elegir donde pasar sus vacaciones?

E.A: Eso no es fácil de responder, pero si tenemos en cuanta la importancia que tiene Córdoba en el mapa turístico del país, advertimos que la familia puede elegir tranquilamente nuestro destino donde abunda la naturaleza y tiene servicios de jerarquía. Tenemos una oferta más que importante a nivel de hoteles y cabañas y vamos a tener un posicionamiento del producto muy importante a nivel nacional. VGB, Carlos Paz, Santa Ros, Mina Clavero, son lugares que no van a tener problemas en cuanto a la seguridad y no sestamos preparando para recibir al turista. Hay que ir flexibilizando más, pero con una conducta social muy profunda para no tener ningún tipo de retroceso.

-Desde la Provincia se anunció la excensión de Ingresos Brutos desde agosto hasta abril del año próximo.

E.A: Así lo anunció gobernador días atrás y es otro acompañamiento al privado tratando de mitigar de alguna manera los impactos de la pandemia. Hay un acompañamiento desde Nación y Provincia, los ATP que llegan a las empresas se han ratificado hasta diciembre y desde la Agencia queremos que esto se mantenga más allá de las aperturas, que para nada garantizan éstas aperturas que se resuelva los problemas económicos del sector. El daño que viene sufriendo la actividad turística no tiene parangón con ninguna otra actividad y estamos en un proceso de remediación que va a llevar su tiempo.

-¿Qué pasará con el transporte?

E.A: Estamos preparando una ingeniería de trabajo porque el transporte es vital para el turismo pero no hay fechas concretas. Esto dependerá de la política nacional y nosotros avanzaremos en todo lo que sea necesario para trabajar en este sentido. Es un tema complicado pero de vital importancia para el turismo.