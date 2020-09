MAGLIANO – MAGLIANO: Una mirada a la arquitectura en Santa Rosa  

Nota: Valdir Peyceré

El espacio de esta entrevista es un reportaje a la arquitectura y para ello recibimos a dos hermanos que heredaron parte del gusto por este complejo y bello métier de su padre, Raúl Magiano.

Aquí algunos conceptos que quedaron de esta charla que aunque virtual en las preguntas fue presencial en todo el resto.

TR3S: Quería que comenzaran presentándose. También en lo relativo al estudio de arquitectura, quería saber; ¿cuándo fue inaugurado y desde hace cuánto tiempo trabajan con el diseño y construcción de viviendas?

M&M: Hola, que tal, nuestro estudio está compuesto por Lucio Magliano, Agustina Donadio y Pablo Magliano. El inicio de todo esto se remonta al año 1977, cuando nuestro padre Raúl se recibió de arquitecto. En el año 2002 nos establecimos en Santa Rosa, y hace aproximadamente 15 años nos fuimos sumando, primero Pablo y luego Lucio y Agustina.

TR3S: ¿Cómo dividen la actividad entre hermanos?, me gustaría que le comentaran a los lectores de la TR3S, la especialización de cada uno.

M.&M.: Nuestro estudio se encuentra dividido en dos partes, por un lado la oficina de arquitectura propiamente dicha, donde Agustina y Lucio realizan los diseños, proyectos, relevamientos, etc. Por otro lado, Pablo está dedicado a la parte constructiva/administrativa de las obras.

TR3S: En lo relativo al público o clientela que se aproxima a solicitarles una supervisión y una planificación de su futura vivienda. ¿Hay un “perfil” que se pueda dar en cuanto a poder adquisitivo, edad, preferencias por estilos, etc.?

M.&M.: Sinceramente no. Hemos trabajado y trabajamos para clientes muy diversos en cuanto a edades, poder adquisitivo, gustos, etc. Y tratamos de adaptarnos lo mejor posible a cada cliente y sus características.

TR3S: ¿Cuáles son las dimensiones más pedidas y qué tipo de materiales más pedidos? Me refiero a la madera, hormigón armado, ladrillos o algún otro… Y; ¿son más los pedidos por “cabañas” o casas o departamentos?

M.&M. : Con respecto a las dimensiones, adaptamos los proyectos de acuerdo a la tipología requerida (vivienda permanente, cabaña, comercio, etc.), y a las necesidades específicas de cada cliente. Hubo años (hasta el 2012 aproximadamente) donde se construían muchísimas cabañas, fue un “boom” de construcción donde era la tipología más pedida. En estos tiempos, se ha emparejado más. Y con respecto a los materiales, si bien cada cliente y cada proyecto, llevan su particularidad, lo más buscado es el ladrillo visto y el techo de madera y chapa/teja.

TR3S: La arquitectura es definida como un arte, por la búsqueda por la belleza del uso de los materiales y la optimización de los espacios, entre muchas cosas. Algunos arquitectos son más seducidos por las líneas curvas, otros las rectas y la simetría. ¿Ustedes consideran que están afinados con alguna escuela arquitectónica y creen que los define un sello o “firma” propia? Si es así, estaría bueno saber si tienen algún arquitecto de su predilección.

M.&M. : Es difícil definirse a uno mismo o a su estudio a la hora de proyectar, sinceramente intentamos no alinearnos con una “escuela” arquitectónica. Pero nuestra principal premisa es brindar soluciones al cliente y sus particularidades, y no embarcarlo en una obra que le complique la vida. Es decir, “solucionar la problemática del cliente, y no generarle nuevas problemáticas”. Para esto, se puede decir que nos basamos en formas y soluciones “simples” de acuerdo a las necesidades del usuario y a las posibilidades técnicas de la zona. Esto se acercaría a un movimiento moderno adaptado a las técnicas locales. Con respecto al “estilo” de nuestros diseños, el mismo ha ido variando de acuerdo con el transcurso del tiempo, nuevas tecnologías, y fundamentalmente a las incorporaciones de nuevos integrantes que van aportando nuevas ideas.

Arquitectos que nos inspiran o que admiramos pueden ser Glenn Murcutt, Peter Zumthor, Luis Barragán, Sou Fujimoto entre otros. Y por supuesto no pueden faltar Le Corbusier y los demás maestros del movimiento moderno.

TR3S: En lo personal me gustan varios, incluso Gaudi, pero una cosa que pienso es que es fundamental saber trabajar los espacios junto con el verde o sea el paisajismo. En el caso de Niemeyer, por ejemplo, su trazo de dibujante es genial pero en algunos trabajos se reciente la falta del verde (un caso es el Memorial de América Latina en San Pablo). ¿Consideran que es necesario unir el “verde” o el paisajismo en la mayoría de los proyectos arquitectónicos?

M.& M.: No nos animamos a criticar a Niemeyer (risas). Pero consideramos que la integración de los espacios interiores y los exteriores son muy necesarios. Especialmente en la zona en donde vivimos y trabajamos, ya que la naturaleza local es muy aprovechable.

TR3S: ¿Cuál fue el desafío más grande que tuvieron? ¿Pueden dar la localización de algún edificio o vivienda realizado por el estudio Magliano & Magliano que los enorgullezca y que haya sido un gran desafío?

M.& M.: Creemos que todos los trabajos son un nuevo desafío, pero hablando en términos de proyecto, nos enorgullece mucho haber obtenido el primer premio en el Concurso Nacional de Vivienda Social de la provincia de Neuquén en el 2010, y haber sido premiados también en el Concurso Nacional de Ideas “Parque Urbano Colonia Caroya” en el 2017.

En términos de construcción, disfrutamos mucho la “Casa Mariposa”, que es un proyecto ubicado en barrio El Retiro cercana a la terminal de Ómnibus, y la “Casa Issolio” ubicada en el acceso al Hospital Regional Eva Perón.

TR3S: Trayéndolos a esta situación dramática que vive la humanidad y en particular nuestra provincia;¿cómo es la situación que atraviesan?. ¿Han mermado mucho los pedidos de proyectos para la planificación y ejecución de viviendas? Los materiales para ser empleados en las obras, imagino que también deben estar muy caros… quería que nos den un pantallazo de la situación actual.

M.& M.: En esta situación, tuvimos dos meses y medio de parate total. Luego comenzó a moverse lentamente, y hoy nos encontramos con bastante trabajo y muchas consultas a futuro. Con respecto a los materiales, se han notado algunos aumentos (como en todo) pero lo más inconveniente son algunas demoras en entregas por problemas de stock.

TR3S: Para finalizar pienso que puede ser interesante dar alguna definición o frase que consideren que los guía en su labor o alguna virtud especial que crean, debe tener alguien que quiera comenzar tan interesante carrera.