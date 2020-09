La fuerza de una imagen

POR VALDIR PEYCERÉ

De repente la fotografía vuelve a ganar impulso en mis devaneos literarios y casi al mismo tiempo que me topo con las imágenes de un fotógrafo al que todavía no había abordado en “El lenguaje de la foto”; esa columna dentro de la columna que hace poco volví a escribir en el Gran Angular. La otra, una fotografía de Borges de 1935 circundado por Victoria Ocampo, su amigo Adolfo Bioy Casares y otra figura femenina de la que no recuerdo el nombre. Al autor del “Libro de Arena” se lo ve feliz, casi “parece otro”; joven, alegre, vivaz… todavía es lejana su futura ceguera. No es el Jorge Luis Borges que todos conocemos; melancólico, oscuro, ya muy anciano, con una voz quebradiza y agachado sobre su bastón. Así como ella, muchas fotografías nos muestran personas y situaciones parecidas donde algunos estereotipos que conocemos se nos presentan de forma muy diferente cuando vemos su pasado, o, algunas veces, al contrario, cuando vemos una fotografía actual de alguien que quedó “atrapado” o “fijado” en el tiempo por nuestra memoria. Creo que nos pasa mucho con las actrices (también con las cantantes, pero más con las actrices). Brooke Shields quedó en nuestro subconsciente como aquella bella chiquilla de “Laguna Azul”, pero, sí; ahora es una linda señora… y hay sorpresa cuando googleamos y encontramos a la Brooke, actual. También pasa lo mismo con Meg Ryan; la emblemática actriz de los 90’, compañera de Tom Hanks en “Sintonía de Amor” y “Un mail para ti”; de Nicolas Cage en “City of Angels” y tantas otras pelis. Se sabe que intentó hacerse una cirugía plástica o alguna otra cosa por el estilo para rejuvenecimiento que no dio el resultado esperado. Muchos ejemplos podría dar de esto mismo, la fotografía sirve para fijar un momento y, como escribí no hace mucho, es el tiempo el que “da las cartas”… sirve también para evocar un estilo de vida, una moda, un tipo de arquitectura, una época, etc.

No quiero ser auto referencial, pero es evidente que tenemos decenas de imágenes de nosotros mismos que servirían como buenos ejemplos de esto que estoy diciendo. Vuelvo a otras dos fotos que aparecen frente a mí y que tienen a los músicos; grandes referentes del rock como son los Beatles y una de las formaciones que acompañó a Bruce Springsteen en los primeros tiempos. La primera fotografía a la que me refiero es aquella icónica de los cuatro de Liverpool cruzando la Abbey Road: ya la describí más de una vez, principalmente cuando me referí a este álbum en su 50º aniversario. John encabeza la fila, Ringo y Paul vienen a continuación y George está al final. Ya conocemos el trágico destino de John y el fallecimiento de George Harrison al promediar el primer año de este siglo; quedan los del medio: Ringo Starr y Paul Mc Cartney. Ellos “sobrevivieron” a ese destino incierto que de alguna forma tenemos todos los seres humanos algunas décadas más a sus compañeros y ahí están produciendo y cantando aun para nosotros. Pero en la foto, John Lennon y George Harrison son eternos y siguen con la misma energía en la vanguardia y retaguardia de la famosa fila india!

La otra es más rara, mucho más rara; se trata de la referida de “The Boss” con su primer banda que lo acompañaría también en sus primeros dos LPs: “Greeting from Ashbury Park, NJ” (1973) y “The Wild, the innocent & the E Street shuffle” (1974) con Clarence Clemons (saxo), Danny Federici (órgano), el propio Bruce (voz), Vini López (batería), Garry Tallent (bajo) y David Sancious (piano) posan arriba de un muro de madera en la playa, en 1973 . Todos felices en la plenitud de sus veinte y pocos años, a excepción de Clemons (31) y conscientes de que la fama comienza a golpearles la puerta. Si la foto fuera hecha hoy; ciertamente no contaría con los dos primeros que ya fallecieron; Clemons en 2011 y Federici en 2008. Los dos excelentes músicos de la también excelente E Street Band. Atrás de esta foto está otro fotógrafo; David Gahr (1922/2008), que hizo historia dentro del mundo del rock y del jazz; ya que fotografió a casi todos los grandes en los años 60, 70 y 80, entre ellos, además de Springsteen, a Eric Clapton, Janis Joplin, Aretha Franklin, Miles Davis, Jeff Buckley, Patti Smith, The Doors, etc. En fin; este fotógrafo merecería también otro Gran Angular (“El lenguaje de la foto”) que dejaré para más adelante… también dejaré para más adelante el hecho de dar más ejemplos. ¿Para qué?, ¡si ustedes me entendieron!