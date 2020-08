Dueños de viviendas de veraneo en Santa Rosa enviaron carta al intendente

Alrededor de 280 propietarios de viviendas de descanso y veraneo y complejos de cabañas, alojados en Santa Rosa, enviaron una carta al intendente Claudio Chavero solicitando el ingreso a la ciudad por un tiempo mayor al de 8 horas para el mantenimiento de las mismas.

Actualmente se permite el ingreso a propietarios de viviendas y complejos de cabañas en un horario y días acotados.

Por su parte, lo que los vecinos reclaman en la carta es que dicha cantidad de horas no es suficiente para atender sus inmueble ni para llevar a cabo el control y evitar usurpaciones, daños deliberados, incendios, entre otras cosas. Según quejas enviadas a este medio, uno de los propietarios argumenta que el ingreso permitido de 10 dueños por semana, y teniendo en cuenta que son casi 300, les tocaría entrar una vez cada 7 meses. "Nos parece una medida carente de sentido común, de criterio y autoritarismo, ya que no pedimos ir a hacer fiestas o juntadas, solo ir un día a revisar, regar etc", relata un vecino de Río Cuarto.

PERMISOS DE LA MUNICIPALIDAD

Desde el lunes de esta semana se permiten cupos limitados de ingresos a la localidad. Serán para:

- Propietarios de casas particulares quienes deberán tramitar los permisos en el DIM

- Propietarios de Cabañas, casas en alquiler o establecimientos turísticos quienes deberán tramitar sus permisos en la secretaría de turismo.

IMPORTANTE

- Los permisos se otorgarán los días lunes de 8 a 13hs

- Los días martes de 8 a 18hs podrán ingresar los propietarios de casas particulares previamente autorizados por el DIM

- Los días miércoles y jueves de 8 a 18hs podrán ingresar los propietarios de establecimientos turísticos previamente autorizados por la Secretaría de Turismo

- Se otorgan 10 permisos por día

- Por el momento es solo para personas de la provincia de Córdoba.

- Deberán presentar una declaración jurada firmada y fotocopia del DNI.

- Pueden entrar máximo 2 personas por permiso.

- Quienes estén interesados en ingresar les pedimos que se comuniquen el lunes de 8 a 13hs al número (03546) 429654 (Turismo) ó 421964 (DIM)