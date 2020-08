Nuevos requisitos para acceder al IFE

A través de la Resolución 16/2020 publicada en el Boletín Oficial el Gobierno introduce cambios en el alcance y las condiciones para acceder al bono de $10.000.

Desde este jueves Anses realizó algunos cambios sobre los que pueden cobrar el bono extraordinario de 10.000 pesos , del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que comenzó a otorgarse este lunes 10 de agosto a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Univesarl por Embarazo (AUE).

NUEVAS MODIFICACIONES

✅ Solicitantes con menos de 25 años: El documento explica que: “Cuando el solicitante tenga menos de 25 años y el domicilio de residencia registrado en la Administración Nacional de Seguridad Social sea igual al domicilio de sus padres registrado en dicho organismo, el grupo familiar se considerará compuesto por el o la solicitante y sus padres a los efectos de los requisitos y demás condicionalidades establecidas en el presente. ”

✅ Evaluación socioeconómica con AFIP: Se establece además que “Anses requerirá a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la realización de la evaluación socioeconómica y patrimonial a fin de determinar la pertinencia de cada solicitud”.

✅ Los presos no cobrarán el IFE : "Las personas privadas de la libertad, bajo cualquier modalidad, no están alcanzadas por las previsiones del Decreto N° 310/2020 y su modificatorio, por no reunir la calidad de destinatarios establecida en su artículo 2° (del texto)”, indica la resolución.