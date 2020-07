Lucas Perucca: El arte del corte y grabado laser

Nota: Valdir Peyceré

En esta edición del diario TR3S, invitamos a Lucas propietario de Digital Laser para una entrevista en que se entrelaza lo profesional, artesanal y personal para poner en conocimiento de nuestros lectores diferentes facetas de un rubro que no es tan conocido y que tiene un lado muy técnico asociado a la creatividad artística. Pero dejemos que Lucas Perucca nos aclare un poco de que se trata su emprendimiento.

TR3S: Como primera consigna me gustaría que te presentes para los lectores del diario; ¿de dónde provenís y si tenés una formación en diseño o algo relacionado a las artes gráficas; también, cuáles fueron tus comienzos?

L.P.: Nací en General Cabrera, Córdoba, y viví allí hasta los 18 años por lo que gran parte de mis amigos y familia son de allá. En el 2000, año complicado si los hubo, con mi familia nos vinimos a vivir a Villa Yacanto. Mis padres construyeron un complejo de cabañas que se llama Altos del Bosque y trabajé junto a ellos hasta el año 2008 cuando me vine a Santa Rosa a vivir con mi pareja Clarisa. Del 2000 al 2011 mi situación laboral fue muy variada, como bien sabe todo el mundo que trabaja en turismo en un emprendimiento familiar, pase por mozo, recepcionista, mantenimiento, administración etc. En 2006 empecé a trabajar en la municipalidad en el área de turismo y estuve también en Cultura hasta el 2011, Año que empecé con el negocio. Mis estudios no pasaron por el diseño, aún! Estudié turismo, me recibí y trabaje unos buenos años en el rubro, pero siempre me gustó el diseño. Para aprender a manejar las herramientas digitales como corel o illustrator que son programas para diseño hice cursos online, tutoriales y mucho prueba y error!

Creo que lo importante del diseño es mantenerse informado en cuanto a tendencias y nuevos materiales para tratar de ofrecer siempre algo diferente. El mundo del corte y grabado láser es muy amplio. Yo me orienté principalmente a los premios, homenajes, sellos y merchandising empresarial, pero hago de todo.

TR3S: Por lo que recuerdo, me parece que trabajaste también ligado a lo institucional en la municipalidad de Yacanto;¿eso contribuyó en algo para tus trabajos futuros? Me refiero a la disciplina o al hecho de ayudar a lidiar con la gente.

L.P.: Sin duda, el trabajo en el sector público hace que estés muy expuesto y vinculándote todo el tiempo con gente. Lo bueno que pude rescatar de ese trabajo es el vinculo que me dejó con personas que me ayudaron a arrancar con el negocio, de hecho empecé con un amigo de Yacanto, que al día de hoy sigue siendo mi amigo pero ya no mi socio

TR3S: ¿Qué tipos de trabajos hacés en DIGITAL LASER? ¿La mayoría son personalizados? Comentanos un poco el arco de posibilidades que tienen tus clientes.

L. P.: El fuerte del negocio, a lo que me aboqué, fue a diseñar y armar productos a gusto del cliente. Muchas veces el cliente llega con una necesidad y juntos tratamos de buscarle la solución, ya sea para packaging de algún producto, un regalo personalizado, un homenaje o una premiación para una competencia deportiva. Todos los trabajos tienen un toque personalizado y siempre jugando con diferentes materiales y texturas. Por ejemplo en un solo premio puede haber corte láser, sublimación y vinilo de corte todo combinado. El rubro de los sellos también es una buena parte del negocio. Ofrecemos modelos automáticos, fechadores, sellos de madera de gran tamaño para bolsas, etc.

TR3S: A pesar de que DIGITAL LASER se dedica a un rubro muy técnico de grabado láser y trofeos para homenajes, sellos; me parece que hay un lado del trabajo que se emparenta con lo artesanal, en este sentido; ¿tiene que ver con una habilidad que la vas adquiriendo en el día-a-día o según la propuesta de quienes te proponen un nuevo trabajo?

L. P.: Si, cada trabajo supone creatividad y muchas veces como te dije, los clientes vienen con una idea y juntos la vamos desarrollando. Por esto, si bien el trabajo se hace con maquinas, el armado, pintado y el detalle fino es a mano.

TR3S: De todos los trabajos que ejecutaste, ¿cuál o cuáles han sido tus mayores desafíos?

L. P. : Las premiaciones siempre son un desafío. Los clientes quieren siempre algo nuevo, un diseño diferente y personalizado, con materiales diferentes y técnicas también diferentes. Lo mismo pasa con exhibidores y cajas para productos. El cliente viene con el producto y juntos vamos armando el packaging que necesita empleando diferentes técnicas

TR3S: Ahora y como forma de despedirnos, quería saber un poco de tus influencias y de tus gustos: si podés dar un par de nombres en lo que tiene que ver con el diseño y/o con las artes plásticas… a veces la fotografía y el cine también están ahí, como posibles influencias. Estaría bueno que comentaras algo al respecto.

L. P.: Hay muchos diseñadores que han marcado su sello en nuestra vida diaria sin que sepamos quien fue el creador, por ejemplo la popular imagen de “I Love New York” con el corazón rojo, fue creado por Milton Glaser. Esta imagen es conocida mundialmente y tiene un creador, un ideador, una persona que fue creativa en su momento y supo posicionar su obra. Este tipo de diseños simples pero muy representativos, son los que más me gustan. Y hay que pensar que lo creó en 1981 cuando los diseños eran mucho más complejos. Me gusta ver revistas viejas para leer las publicidades, porque eran “testamentos”! largos y explicados al detalle y contenían diferencias muy marcadas en los géneros. Ver o comparar publicidades gráficas de antes y de hoy nos dan a entender los cambios que hubo en la sociedad y como los productos se fueron adaptando a los nuevos tiempos y tecnologías