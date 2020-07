Volver a Bombinhas

por Carola Ferrari





Le cuento a Elvira del herpes y de Bombinhas que fue donde por primera vez apareció.

Le cuento que según yo, me había picado una araña, porque duele, arde, tiene cierta ponzoña, pero yo ni sé cómo es eso de que te pique una araña.

Desde esa primera vez, me picó tres veces más la araña, y me da risa, porque me pica en el culo, en el cachete del culo, justito en ese lugar que hasta parece sexy. Una amiga me dice que a una amiga de ella le picó una araña y se le hizo un hueco y le quedó una cicatriz horrible, y me da miedo que me quede marca y que sea horrible, así que voy al médico, y le muestro el culo, y la tanga que elegí para mostrarle al médico.

Después de la tercera vez que me pica la araña me digo que no es una araña, que es otra cosa. Y voy de nuevo al médico, pero esta vez además de mostrarle la tanga le cuento que me parece raro que siempre me pique en el mismo lado, así que médico mira la serie, la serie de picaduras, ¡tres veces ya picó la cosa!

Y me dice que tres veces es mucho para que te pique una araña.

Entonces le cuento del herpes, a la Elvira, le cuento que ya van como cinco veces que me pica la araña y le relato que no era picadura y que más bien parecía locura, porque además del herpes me aparece un granuloma en el pie izquierdo, en el empeine me sale, y el médico me dice que eso es raro.

El herpes y el granuloma, son raros.

Le cuento a Elvira de Bombinhas y de mi padre y de mis hermanos, y que con ellos fui y la pasamos bomba, pero en Bomb-inhas.

Y que entonces después fui con el Guille y que el Guille se volvió loco con mi bomba de Bomb-inhas y quiso que así fuera siempre y fuimos a Bombinhas pero que a la sexta vez fue una bomba de herpes, arañas y granulomas.

Después fui a Uruguay, que era donde yo quería ir, fui sin el Guille pero con el herpes.

Elvira pregunta: así que a usted le pica el culo, y se va a Uruguay, pero en definitiva, siempre vuelve a Bombinhas. La araña y el herpes cambian de destino pero siempre vuelven a Bombinhas.