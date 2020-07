Liga de Río Tercero: Fútbol, sí o no?

Debido a la situación de pandemia que afecta todos los ámbitos, el fútbol es una de la actividades que sigue relegada y sin determinarse fechas de puesta en actividad.

Desde la página Ligariotres.com donde se informa cotidianamente las noticias de la Liga Regional Riotercerence, se llevó adelante una encuesta a los “principales dirigentes de los clubes, presidentes y representantes de comisiones directivas para conocer cuál es la visión de cada club, de cada dirigencia en cuanto al panorama actual y el que se avizora en los próximos meses”.



El cuestionario fue el siguiente:

1. ¿Considera que aún puede jugarse el Fútbol de Primera y Reserva este año en la Liga?

2. ¿Qué cree que va a pasar con el Fútbol Infantil?

3. ¿Qué perjuicio puede causar en la institución estar parado todo el año?

4. ¿Es viable volver con un tope de público? ¿Tienen los clubes la infraestructura necesaria como para adherirse a todos los protocolos necesarios?

5. ¿Se puede contemplar realizar un campeonato en los meses de verano?

CONCLUSIONES

De los 27 clubes que forman parte de la Liga, se obtuvieron respuesta en la cual más de la mitad de los clubes (15) cree que es muy difícil o imposible que se juegue oficialmente en lo que queda de 2020 en Primera División.

En cuanto al fútbol infantil el 70% cree que ya no habrá posibilidad de jugar oficialmente.

Los prejuicios económicos por el parate según los dirigentes se equiparan a lo social y deportivo.

La mayoría de las dirigencias (17) considera también que no es viable jugar con un tope de público.

En cuanto al verano, 15 clubes respondieron que no se debería jugar en época estival.