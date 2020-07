Recomendaciones para evitar ciberestafas

Osvaldo Levis es sub gerente de Inteligencia Comercial de Bancor y dialogó con Radio Unna con motivo de alertar a la población para evitar caer en la trampa de inescrupulosos que aprovechan la situación para engañarlos y quedarse con su dinero. No compartir claves de seguridad ni brindar datos personales es fundamental para evitar inconvenientes.

En tiempos de cuarentena debido a la pandemia, mucha gente se vio en la obligación de utilizar los medios On Line para realizar trámites bancarios y en este contexto nuevo para muchos, siempre aparecen los oportunistas que pretenden estafar a la gente aprovechando estas circunstancias.

Por ello y a modo de alertar a la población y brindar recomendaciones para no caer en esta trampas, el sub gerente de Inteligencia Comercial de Bancor, Osvaldo Levys, dialogó en la mañana de Radio Unna 99.1 con la intención de alertar a los clientes brindando recomendaciones para no ser víctimas de los estafadores.



“Estas modalidades no ocurren solamente en los bancos, los cyber delitos son moneda corriente en estos momentos, incrementado por este cambio cultural que se ha dado desde el comienzo de la pandemia debido a que la gente tuvo que utilizar la modalidad on line para realizar sus trámites” apuntó, agregando que por este motivo desde Bancor se está llevando a cabo una campaña para alertar a los clientes sobre esta problemática.

NO DAR LOS DATOS

“La gente debe saber que nunca una entidad bancaria le va a solicitar los datos de usuario, las claves de seguridad para el home bancking o cajeros automáticos o claves de seguridad de tarjetas de débito o crédito. La única manera de acceder a la plataforma digital que llamamos Bancon, es a través de la página oficial del Banco (www.bancon.com.ar o bajando la app). No hay manera que le puedan solicitar ingresar por otro lado”, explicó.

Los estafadores intentan engañar a la gente mediante un mail con la tipografía similar a la del Banco a través de la cual le dicen que han sido ganadores de un premio, han obtenido beneficios o amenazan con el bloqueo de cuenta si no se le otorgan datos personales. Después lo llevan hacia una red social que puede ser Facebook y que tiene las características de una página oficial de una entidad financiera y allí le piden los datos correspondientes. Una vez obtenidos los mismos toman posesión del home banking y se consuma el fraude.

La otra modalidad es mediante llamados telefónicas, utilizando capacidades de persuasión importantes buscan sacar los datos de los clientes. “El banco nunca te va a solicitar estos datos y esto es muy importante que la gente lo sepa para no brindar esta información”.

De todas maneras si se cae en estas modalidades delictivas, la buena noticia es que se puede remediar formulando denuncias al propio banco (08102226267) o a prevención de [email protected], es decir que cuando se sospecha haber caído en la trampa, denunciar para que el banco pueda bloquear la transacción. Levys comentó que hay un tiempo para poder salvar la situación y evitar que los delincuentes puedan lograr su cometido.

De todas maneras, remarcó que lo más importante para no llegar a éstas instancias, lo prudente y recomendable es no entregar bajo ninguna circunstancia los datos personales y bancarios para evitar inconvenientes importantes.