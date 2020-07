Nico Andrich: Pasión de motos

La síntesis de la entrevista a Nicolás Andrich, o simplemente “Nico”, como todos lo conocen tuvo dos definiciones importantes para resaltar: la seriedad y la pasión con que se debe competir para poder llevarse los laureles al final. Pasión y seriedad que Nico demostró al responder estas preguntas, que dejaron escapar respuestas llenas de olor a gasolina y neumáticos quemando.

TR3S - Como en todas estas notas quería que comenzaras por presentarte…

Nicolás Andrich: Soy natural de Santa Rosa donde viví siempre y tengo 30 años!

TR3S Supe que competís en moto desde muy chico. ¿A qué edad comenzaste (en que categoría) y si seguís corriendo, en cuál estás actualmente?

N. A.: Comencé a competir con 10 años en karting, pasé por varias categorías y debe hacer más de 18 años que compito, hoy corro en la 125 internacional. En la categoría que yo compito es en “Óvalo de Tierra”.

TR3S - Creo que para la mayoría de los lectores de la TR3S estaría bueno que nos contaras las diferencias entre “motocross” y “enduro”… ¿o si hay otras modalidades de competiciones con moto y en cuales has participado?.

N. A.: Dentro del motociclismo hay diferentes modalidades o estilos como “motocross”, “enduro” o “velocidad en asfalto”. La diferencia entre motocross y enduro es que en el primero se compite en un circuito cerrado y en el “enduro” se atraviesan diversos paisajes y pueblos… en la que yo siempre he competido es en “Óvalo de tierra”. Son óvalos bastante ligeros con curvas amplias donde el suelo es muy compacto que a veces llega a ser confundido con asfalto. Se compite con mucha velocidad. Siempre doblando a la izquierda. Por ejemplo Sebastián Porto que corre en el Mundial de Motos, arrancó compitiendo en “ovalo de tierra”. Otra característica de esta modalidad es que es una carrera muy técnica donde prácticamente no hay espacio para errores, cualquier error te puede dejar afuera.

TR3S – ¿Cómo ha sido la relación con tu familia en lo concerniente a este deporte; me parece que tuviste siempre el apoyo de ella, no es así? Como todo deporte de competición y velocidad hay siempre una cuota de riesgo. ¿Recordás alguna caída o situación arriesgada o “aventurera” por la que pasaste que quieras contar a nuestros lectores?

N. A. : De todas las carreras yo diría que hay mucho para contar… En esta disciplina siempre está el riesgo de sufrir algún accidente y claro que es fundamental el apoyo de tu familia, tu pareja o quien te acompañe. Hasta ahora me he caído muchas veces pero por suerte nada serio, algún esguince, alguna lastimadura o rasguños pero nada serio. Gracias a Dios no me he lastimado fuerte! En esta categoría la posibilidad de un accidente es constante porque uno va muy colado, muy junto a sus adversarios. Tal vez en el motocross también sea así un poco. Valentino Rossi (italiano) y Mark Márquez (español) por nombrarte los más conocidos, usan este tipo de competición para entrenar y los dos compiten en “Moto GP”.

TR3S - Aunque no soy “del palo” te voy a hacer alguna pregunta más técnica: ¿Cuántas motocicletas has tenido y de cuántas cilindradas? ¿Cuál es tu “equipo” actual?

N. A. : Actualmente estoy con una “Husquarna 125 2 T”. En relación a mi equipo es un poco mi viejo (Gustavo Andrich), mis amigos y otros parientes (mis primos) que por suerte siempre están ahí y siempre me ayudan en las carreras.

TR3S – Después de esta pregunta se hace casi obligatoria esta otra. ¿Es muy “caro” competir? ¿Existe una moto “tuneada” como se suele calificar a los coches de competición y rally? ¿Es imperativo que así sea para poder participar en algún rally de motocicletas?

N. A.: Sí, es caro; porque aparte de la moto están las inscripciones en las competiciones además de un seguro médico y los viajes a otras ciudades. Y sí, la verdad que es costoso. Sí , a las motos hay que prepararlas para poder competir…

TR3S – ¿En qué lugares de Córdoba competiste y si hubieron otras localidades de Argentina? ¿Ganaste trofeos? ¿Cuál el que te enorgullece más y/o el que tuviste un grado mayor de dificultad para conseguirlo?

N. A.: Los lugares acá en Córdoba a los que fui muchas veces son Villa María, Ordoñez y Justiniano Posse; en Santa Fe por ejemplo Villa Trinidad y Santa Clara y en Santiago del Estero en Forres y Selva. Gané varios trofeos pero creo que lo que más me importó fue lograr un podio en el campeonato argentino.

TR3S - Para ir finalizando, quería que identificaras a algunos pilotos con los que te sientas identificado (imagino que Valentino sea uno de ellos, ya que lleva el nombre del negocio familiar en el que trabajás actualmente); comentanos un poco al respecto.

N. A.: Toda mi familia es hincha de Valentino Rossi al que lo vi participar en la carrera del Moto GP de Termas de Río Hondo.

TR3S: Aunque todavía sos bastante joven, quería que nos dejaras tu impresión sobre qué recursos o virtudes crees que son más importantes o necesarios para la práctica de esta modalidad y, ¿que consejo le darías a alguien que quiera comenzar a lidiar con las motos?

N. A.: Me parece que lo más importante es la perseverancia, la seriedad y la pasión. No llevarse las cosas a la ligera e ir hasta el fondo con aquello que a uno le gusta.



Nico en sus “comienzos” con su hermana Jessica

Así transcurrieron los recuerdos y reflexiones de un corredor nato en este deporte lleno de adrenalina que es el motociclismo. Alguien que viene competiendo hace rato pero que no deja de seguir siendo una promesa de nuevos triunfos y trofeos para nuestra región y nuestra provincia.

Nota: Valdir Peyceré