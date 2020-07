16 nuevas víctimas elevan a 2.506 las muertes en el país

El Ministerio de Salud informó esta mañana 16 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que elevó a 2.506 la cifra de muertos desde marzo pasado, con una tasa de mortalidad de 54,9 personas cada millón de habitantes y un índice de letalidad de 1,8% sobre los casos confirmados.

En el reporte oficial se indicó, además, que fueron 5.344 los contagios de Covid-19 que se registraron ayer en la Argentina y 136.118 el total de infectados, con una tasa de incidencia de 300 casos cada 100.000 habitantes.

La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, al brindar el informe que a diario emite la autoridad sanitaria, precisó que "la pandemia no pasó en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no pasó en Argentina, no pasó en el mundo, día a día se está atravesando una situación inédita que requiere cumplir las recomendaciones de los Estados".

De este modo, la funcionaria se dirigió a quienes "piensan que (la pandemia) ya pasó", y les pidió cumplir "las recomendaciones de los Estados" y que "la población pueda seguir entendiendo el rol de la responsabilidad individual".

Durante el parte, se indicó que hasta el momento el número de recuperados es de 60.531, en tanto que las personas con infección en curso son 73.081. .

De las últimas 16 nuevas muertes registradas, 10 son hombres, 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 de la Ciudad de Buenos Aires (CABA); y 6 mujeres; 2 de la provincia de Buenos Aires; 4 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA).