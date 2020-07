Chavero hizo referencia a temas diversos relacionados a los tiempos que se viven

El intendente Claudio Chavero estuvo el pasado domingo en los estudios de Radio Unna para comentar acerca de las últimas novedades que se dieron fundamentalmente referidas a la situación de la pandemia por la que se atraviesa y en ese contexto, las particularidades relacionadas con la ciudad.

Sobre esto, se refirió en primer término a lo acontecido el sábado por la tarde respecto a una persona que dio positivo de Covid 19 y el cual figuró en el informe diario de la Provincia como un caso correspondiente a Santa Rosa. “Esta persona no reside en nuestra ciudad, si bien su domicilio figura como habitante de Santa Rosa, no vive acá sino que lo hace en Buenos Aires”, aclaró de manera enfática el intendente, a raíz de la preocupación que generó en la sociedad a raíz del informe provincial, saliendo al cruce de comentarios que se dieron en redes sociales y que se prestó a confusión con un tema muy sensible para la comunidad.

Desde el municipio, el mismo sábado por la tarde se emitió un comunicado a través del cual se explicó esta situación para despejar dudas y llevar tranquilidad a la población.



Por otra parte, formuló algunas palabras en torno a recordar ciertas cuestiones por las que se atraviesa en éstos momentos y apeló a la responsabilidad de cada uno de los ciudadanos. “El ministro nos pidió que sigamos controlando porque la situación en la provincia es crítica, y en este sentido debo decir que hay gente que acompaña muy bien en estos momentos pero otros no lo hacen de la misma manera”, haciendo referencia al cumplimiento de las normas sanitarias básicas para evitar casos.

“Debemos respetar las normas porque de esa manera nos cuidamos entre todos”. Precisamente sobre este tema comentó acerca de un hecho reciente que puso en riesgo la situación sanitaria de Santa Rosa. El mismo se generó hace pocos días atrás cuando dos personas, una madre y su pequeño hijo, que llegaron desde España, estuvieron en Santa Rosa a pesar de que en el control del Dique Los Molinos las hicieron regresar a la ciudad de Córdoba. Estas personas se las ingeniaron para burlar controles y alojarse en una casa alquilada, pero posteriormente el accionar policial logró localizarlas y las escoltaron hacia la Capital cordobesa para que realicen la correspondiente cuarentena en un hotel. “Son situaciones incómodas pero se actuó de manera correcta”.

En otro orden, Chavero comentó que se adquirió una hidroelevadora y próximamente se va a adquirir un vehículo en la cual instalarla.

Se refirió a la iluminación que se efectuó en la zona de Villa Strada hasta Tantal con luminarias led, algo que se replicará en Villa Río Santa Rosa en calles 3 y 5.