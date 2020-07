Oscar Atienza: “Vivimos un momento complejo y con mucha desinformación”

Oscar Atienza: Médico Cirujano. Doctor en Medicina y Cirugía. Magister en Administración de Sistemas de Salud. Magister en Salud Pública. Docente Universitario en Medicina.

En la mañana del pasado lunes dialogó con Radio Unna de Santa Rosa con motivo de brindar su opinión sobre determinadas cuestiones que tienen que ver con la situación que estamos atravesando.

El profesional calificó a este momento como “complejo”, pero a la vez, habló de un “caos informativo”, con muchas informaciones y contra informaciones que “confunden a la gente”.

En este sentido, por ejemplo, se refirió a las reuniones sociales (para él no hay diferencia entre reuniones sociales y familiares), porque considera que una juntada entre familiares termina siendo una reunión social y las mismas están autorizadas pero al final, la gente termina haciendo reuniones que no deberían realizar. “Esto a mi criterio es producto de la desinformación”, en una clara crítica a la forma en que el gobierno Provincial está manejando la faz informativa.

“Todo es confuso”, señaló y además explicó que de acuerdo a su parecer “se deberían aplicar medidas más restrictivas para que circule menos gente, se deben reforzar las medidas de higiene y prevención para disminuir las posibilidades de contagios”. “Hay que hablar claramente, el virus en Córdoba es de transmisión comunitaria, pero el ministro Cardozo en un momento dijo que no, además, no hay que decir que estamos en Fase 4, no en fase 5 con restricciones, eso no existe, es como afirmar que una mujer está medio embarazada. Hay mucha confusión”.

En relación a encontrar un equilibrio entre la cuestión sanitaria y la económica, se producen algunas contradicciones producto de la necesidad de alcanzar este objetivo, al respecto el Atienza aclaró “No tengo dudas que es así. En la Argentina los primeros días de la cuarentena salió todo muy bien pero después todo se fue relajando debido entre otras cosas a la necesidad de la gente de trabajar, pero me parece que hay que cambiar un poco la estrategia, porque hay muchos sectores que no necesitan imperiosamente salir a trabajar porque tienen sueldo, como las reparticiones públicas, hay que darles lugar para trabajar a las personas que realmente lo necesitan, de esta manera habría menos gente en la calle”.

En este sentido, fue crítico con la situación de bares y restaurantes, porque a su criterio no deberían estar autorizados y el Estado debería asistirlos para que no quiebren, considerando que con el dinero que se ahorraría en pagar costosísimas terapias intensivas, bien se podría ayudar al sector gastronómico que no debería estar abierto porque “es un foco de infección”.

“Tenemos que depender del Estado como dependen en muchas partes del mundo, no hay otra forma, porque la parte privada está siendo muy castigada por la pandemia. Esto es algo que está pasando en el mundo, no existió en la historia de la humanidad algo similar y el Estado debe asistir”.

Expresó que no tiene ánimo de alarmar, pero agregó que los indicadores de contagios van a empeorar en los próximos días pero el pico que se esperaba será menor porque la cuarentena precoz ayudará mucho en este sentido. “Las medidas que se tomaron funcionaron muy bien, pero de todas maneras es inevitable que los casos se vayan a incrementar, pero será una situación controlable”

“La vacuna será la solución y afortunadamente ya hay prototipos de vacunas que están muy avanzadas y con buenos resultados. Antes de esto, deberemos aprender a convivir con el virus”. Consideró que es muy bueno que Argentina haya sido seleccionada para la prueba de una de las vacunas y eso se debe porque se tiene uno de los mejores sistemas de salud.

Respecto al inicio de las clases, el profesional consideró que para él no debería reiniciarse por este año. “Hay que ocuparse de la pandemia, los contenidos educativos se recuperarán después, ahora hay que poner toda la energía en solucionar las cuestiones de esta pandemia que está azotando al mundo”, concluyó.

