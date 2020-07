Ramón Graneros denunció que sufrió una amenaza telefónica

El actual concejal del partido PAÍS de Villa General Belgrano, Ramón Graneros, hizo pública una denuncia sobre amenazas que sufriera en su teléfono personal.

El ex candidato a intendente de la Villa, informó que el día domingo a las 15 horas recibió un llamado anónimo, mediante número privado, del cual le proferían insultos y frases "dónde me decían que me cuide".

"No se de donde proviene, esto lo investigará la Justicia, de lo que si estoy seguro que estas amenazas de ningún modo van a socavar mi ánimo", enfatizó en el muro de su facebook.

El reconocimiento de voz es casi imposible porque el concejal aclaró que estaba distorsionada y el llamado lo tomó por sorpresa cuando se encontraba en su domicilio.

El repudio a tal situación y otras muestras de apoyo fueron publicadas en su página.