La cultura en tiempos de post – pandemia

Nota: Valdir Peyceré

En esta entrevista nos acercamos al poeta y amigo Eduardo Fernando Carrillo, a quien conocí en el 2008/09 participando del grupo literario “Alfonsina Storni”.

Después volví a reencontrarlo en otro grupo literario que tuvo varios nombres y que fue muy experimental y con gran nivel de producción entre el 2012 y 2014. En aquella época nos reuníamos preferentemente en la Biblioteca Popular Almafuerte pero ocasionalmente también en alguno de nuestros domicilios.

- Para comenzar, me gustaría que te presentes, sé que somos de la misma generación y que sos rosarino aunque santaroseño por adopción…

- Efectivamente ,soy rosarino y ya llevo 60 años viviendo en Santa Rosa. Y somos de la misma generación!.

- Entre varios nombres que barajé para comenzar a hacer estas notas, pensé en el tuyo por dos motivos principales, que son; primero por la constancia y perseverancia en creer en el encuentro de poetas y escritores como una forma de mejorar la producción literaria de cada uno y la segunda por tu postura de “bajo perfil” que a pesar de tu larga trayectoria en las lides de la escritura, aparecés siempre con falta de estrellismo.

- Una vez que me animé a contar que escribía, empecé a mostrar esos escritos que para mí eran un gran tesoro, a aquellos que los iban leyendo y parece que gustaron y me animaron a presentarlos a todo aquel que le interesara. Susana Quintana me invitó a participar, allá por 1986, a sumarme al grupo "Alfonsina Storni" que en mi apreciación personal ha sido hasta el día de la mayor expresión cultural de Santa Rosa. Pasaron por él muchas personas no solo de nuestra ciudad sino también de localidades vecinas. Me gusta mucho todo lo referente a la escritura; por eso es que trato de que haya reuniones y cualquier tipo de contacto entre los que hacen lo mismo. Es impresionante la cantidad de personas que viven aquí y en los alrededores que escriben. Es una lástima que no se junten a intercambiar sus producciones.

En referencia a mi "Bajo perfil" simplemente es mi forma de ser; la gente ya sabe que escribo y si me necesitan pueden contar conmigo

- Otra cosa que me interesa y creo que a los lectores de la TR3S también (principalmente aquellos que se identifican con el acto de escribir), es la creación de esa página en facebook a la que le diste el nombre de “El nuevo lado”, que creo, tiene las “puertas abiertas” a quien se quiera sumar con algún texto propio. ¿Es así? Quería que nos contaras un poco a respecto.

- Con respecto a "El nuevo lado" es un grupo de facebook al que pueden acceder todos los que quieran participar: es solo de escritura, donde los miembros publican sus escritos, los demás tras leerlos hacen sus comentarios, preguntas, etc.

Por supuesto, las puertas están abiertas, como bien decís, para los interesados.

- Hasta donde yo sé, la idea es la de congregarnos en un futuro (que ojalá no sea demasiado lejano) en forma presencial en algún espacio cultural pre-existente o en el domicilio de algún/a poeta que lo pueda habilitar para tanto. ¿Cómo vislumbras esa posibilidad?

- Siempre ha estado presente en mí realizar reuniones personales, tras el verano, me puse en campaña para conseguir el lugar físico pero apareció el virus y canceló todo impulso. Si vuelve la normalidad y cuento con un determinado número de personas, haremos esas reuniones. La tecnología es muy importante pero no es lo mismo que el encuentro real.

- Una cosa que pienso es que a aquél/aquella que está comenzando a escribir le cuesta dar “el primer paso” o por timidez o falta de iniciativa, para juntarse con otros y mostrar su trabajo en prosa o poético… Una iniciativa como la página en face así como los diversos grupos literarios de los que participaste, creo que son una buena oportunidad para los novatos o aquellos que tienen su “producción” encajonada ya que buscar nuevos talentos es un poco el objetivo de los que trabajamos con gestión cultural. Contanos un poco lo que vos pensás.

- Todos atravesamos esa etapa en que no nos animamos a enseñar nuestra producción y es un error; ya que más tarde lo haremos y veremos que hemos perdido un tiempo importante. Que se animen, se reúnan con los que hacen los mismo, que consulten a quienes llevamos un tiempo largo en esto y no se van a arrepentir. Ese es mi consejo para los novatos

- Para finalizar me gustaría que comentaras un poco cuales fueron tus influencias literarias, cuando empezaste a escribir y si querés dejar algún poema de tu producción. De mi parte, gracias por haber participado de esta entrevista de la cultura en “tiempos de post-pandemia”.

- Yo escribía en mis comienzos como una descarga emocional, y aún lo es ,pero ya con postura tomada, definida en cada aspecto de la vida. En cuanto a las influencias que tuve, fue leer a muchos autores, no sólo de poesía sino de relatos y novelas, mi predilecto es Benedetti pero Wilde ,Cortázar influyeron en mí. Sin embargo lo que más me gustaba leer eran historietas, especialmente a Robin Wood, todo un maestro. Tengo la suerte de tenerlo de contacto en facebook y cada tanto chateamos y otra gran influencia que tuve eran las letras de canciones, especialmente con contenido social.

Tengo publicados dos libros en solitario. El primero se titula "Eramos tan indios y parió Cristóbal", una sátira sobre el descubrimiento de América con dibujos de Alejandro Fernández en 1992 y "Naturalmente", libro de poemas de 1994.

Además he participado en antologías de distintos grupos y en secciones culturales de periódicos y revistas de la región.

-Agradezco nuevamente esta entrevista y me despido publicando lo último que escribí; abrazos a todos.

NOCHE ENFERMA

Es una noche empobrecida.

Ni siquiera el negro de su oscuridad es tal,

predomina el gris plomizo.

Estoy parado bajo el farol que para no desentonar,

acompaña con un amarillo hepático.

Mi perro, habitual ladrador de sombras,

está acostado en el pasto, aburrido.

Me pregunto ¿qué pasa en esta noche enferma?