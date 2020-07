CRÓNICAS DE LA (POST) PANDEMIA (2)

por Valdir Peyceré





I

A veces el silencio es infinito en este pueblo… o, mejor, en este barrio algo alejado del centro. El resultado es perder en parte el rumbo y los horarios. Se mira un horizonte de cedros, olmos y álamos y la sierra con sus tonos cambiantes de grises, azules y violetas como un señero límite hacia el este y oeste. Aquí “abajo”, los pájaros y los perros parecen saber o entender su destino más que nosotros.

II

Ayer, trasnochando frente a la TV comencé intentando ver “La fiesta silenciosa” ( la peli nacional protagonizada por Gerardo Romano y Jazmín Stuart), pero no aguanté su exceso de violencia y acabé asistiendo a un film norteamericano de 30 años atrás protagonizado por Harrison Ford. Típico del cine americano y lo que ellos saben hacer tan bien: juicio, tribunales, algo de glamur aquí y allá y un poco de auto conmiseración … Me gustó. Interpretativamente, casi diría que todos alrededor de Ford actúan mejor que él pero este actor tiene un cierto carisma y una empatía que hace que sus movies se dejen ver. El nombre del film: “Presunción de Inocencia” por si alguien quiere darle una mirada y concordar o disentir conmigo. Mucho de lo competente de sus actuaciones y guión se debe a quien la dirige; nada menos que Alan J. Pakula (1928/98).

III

Mucha información en los dos lados de la pantalla chica con la expropiación de Vicentín y las cifras de aquí con el desacierto de las medidas tomadas en la ciudad de Buenos Aires y los “famosos” y a mi ver, patéticos “runners”. Lo que me impactó los otros días, fue ver las fosas hechas en la madrugada del jueves (ahora que retomo este texto ya es un jueves algo lejano, pero no la “moraleja” de la historia) en la playa de Copacabana en la que fuera “A cidade maravilhosa”… La idea de un centenar de tumbas en la playa con cruces negras y en algunas, atada, una bandera verde - amarela. Metáfora del actual Brasil: uno de los participantes en hacer los huecos en la arena, después, en una ceremonia “de montaje”, se arrodilla como quien ora frente a un ente querido, y, de repente, se lo ve llorando. Lo que es y lo que en cierta forma hace tiempo que viene siendo el capitalismo salvaje en el mundo y en Brasil en particular; una comedia donde los que están encaramados al poder siguen con su fiesta mentirosa, mientras las lágrimas del pueblo son verdaderas.

IV

Mi perro cumple años el mismo día que se conmemora la Caída del Muro de Berlín o “de la vergüenza”… el nueve de noviembre del año pasado cumplió 10 años. Lo mimé mucho y el resultado es que “no me lo puedo sacar de encima” casi literalmente… uno de sus pasatiempos favoritos para llamar mi atención es el de “robarme” cosas; preferencialmente medias, zapatillas y guantes… el juego consiste básicamente en que lo rete y vaya a buscar lo robado al jardín y allí si se lo quiero quitar me lance un tarascón! Entonces tengo que proveerme de un pedazo de pan u otra cosa comestible, arrojársela y adueñarme de lo que es mío! Actualmente, como si hubiera retrocedido en el tiempo volvió a esas prácticas, así que además de la pandemia, de mantener todo medianamente limpio y arreglado, de buscar sponsors para mi programa de radio y filosofar sobre el sentido de la vida de la especie humana en la tierra, me veo con esta situación domésticamente algo bizarra! Sin embargo, siento que no lo puedo culpar demasiado a mi perro. Sin saberlo, es un poco “mi cable a tierra” un pequeño motor que quiere que me ocupe de él, lo alimente, lo lleve a pasear y lo siga mimando.

IV

Ya hay un cierto hartazgo en todo lo concerniente al covid 19… de hecho y lentamente veo más personas sin tapaboca lo que probablemente sea por ese cansancio al que me refiero. Lo más complicado tiene que ver con la espontaneidad de las relaciones humanas que como ya comenté en algún otro Gran Angular ya eran bastante formales a mí ver y con la pandemia acabaron por serlo aun más. Sobre este particular, de hecho uno se arma de paciencia para encarar las cosas profesionales sumados a los lazos afectivos y amistades y no es muy fácil que digamos. Lo que sí y en general mi día – a – día se pasa volando… mucho que hacer en todos los frentes ligados a algunos arreglos de la casa que emprendí recientemente, etc. Volviendo al cansancio comentado, siento que sigo perdiendo la paciencia con los noticieros, incluso brasileros… digamos que veo y leo todo (todo lo que no sea derechoso y alimentado por los enfermos del odio) pero cada vez más fragmentado… los titulares…a veces (pocas) una nota completa y a la TV la manejo cada vez más con zapping. De cualquier forma, lo que hizo el gobierno nacional con todo el despliegue para crear nuevas estructuras en la salud (y reconstruir lo que había sido destruido por el neo liberalismo) y que hicieron que Argentina fuera felicitada por varias entidades internacionales, incluso la OMS, era lo que había que hacer.

V

La vuelta del futbol se dio en España; el país que, parece, le está ganando las batallas al coronavirus (¡toquemos madera!). Ahora mismo que escribo esta crónica está jugando Barcelona x Atlético Madrid… lo de siempre, como si no bastara la trinca ofensiva de Griezmann, Messi y Suárez; también el Barça suele ser “ayudado” por los arbitrajes… Además, nosotros muchas veces nos quejamos de los árbitros argentinos, pero en España, estos señores referees son de morir! Muy malos, casi diría, pésimos. Ya lo han arruinado a mi equipo por el que hincho en la liga española, el Athletic Bilbao… que está en la mitad de la tabla de posiciones, habiendo empatado 12 veces!, muchas (incluso un par con el propio Barça) que mereció ganar pero que infelizmente por errores propios y por arbitrajes más que sufribles acabó empatando o perdiendo. Ahora retorno a la nota más optimista con mi equipo vasco que derrotó al Valencia por 2 x 0… El segundo, un golazo!

Bueno, los dejo, amigos lectores; hasta la próxima pandemia, digo, hasta el próximo Gran Angular, si todavía el mundo, hasta entonces, sigue girando. Ah! es bueno aclarar que yo soy de los que cree que la Tierra es redonda!