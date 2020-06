Sanciones en Córdoba a quienes no cumplan las medidas de la cuarentena

La Provincia enviará a la Legislatura, un proyecto de Ley para sancionar a aquellos que no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares.

El número de denuncias, del Ministerio Público Fiscal, por incumplimiento de cuarentena es 0800 888 0054.

Quienes ingresen o retornen a la Provincia, deberán realizar la cuarentena de manera estricta.

El Gobernador, Juan Schiaretti, brindó el sábado precisiones sobre cómo continuará la cuarentena en Córdoba, que se extenderá hasta el 17 de julio.

Durante la conferencia, el mandatario adelantó que la Provincia mandará a la Legislatura, un proyecto de Ley para sancionar a aquellos que no cumplan con las normas y remarcó que habrá multas para aquellos que no utilicen el barbijo, no respeten el distanciamiento social obligatorio y excedan el límite de 10 personas en las reuniones familiares.

Cabe destacar que ya existe, por parte del Ministerio Público Fiscal, una línea telefónica para realizar denuncias por incumplimiento de la cuaerentena, 0800 888 0054.

Del acto participaron también el vicegobernador, Manuel Calvo; el ministro de Salud, Diego Cardozo; la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbás y autoridades del COE.