López salió a aclarar sobre la promoción para visitar La Cumbrecita

El jefe Comunal de esa localidad tuvo que aclarar, en declaraciones a Radio Unna, que en ningún momento quisieron trasgredir las disposiciones vigentes emitidas desde Provincia y Nación.

Comentó que se interpretó que lo que se buscó es que la gente pudiese hacer en esa localidad las actividades autorizadas, pero se interpretó desde el COE que se estaba promocionando la actividad turística.

El jefe Comunal de la Cumbrecita, Daniel López, tuvo que salir a aclarar acerca del tema de la apertura controlada de la actividad turística, debido a que se estimuló de alguna manera la llegada de visitantes en modo excursionistas (sin pernoctación) para que realicen algún actividad recreativa en la pintoresca localidad de Calamuchita.

“No pensamos nunca en realizar algo que entorpezca las decisiones que se han tomado desde la Provincia y Nación respecto a la actividad, pero consideramos que no estábamos haciendo nada que no se pudiera hacer relacionado con los traslados de personas calamuchitanas hacia nuestra localidad, con los cuidados correspondientes como distanciamiento social y demás”, apuntó López.

“Invitamos a los vecinos de las 24 localidades del Valle de Calamuchita a que vengan a caminar, a pasear y a recorrer La Cumbrecita”, señalaba el anuncio de la comuna.

“Desde el COE Central se comunicaron con nosotros por este tema e intercambiamos opiniones acerca de la definición de turismo, nuca pensamos causar este revuelo importante, si hubo un error lo corregiremos porque no hay ninguna animosidad para hacer algo que no se deba hacer”, sentenció el jefe Comunal.

Lo que ofrecía en realidad La Cumbrecita no difiere demasiado con las actividades que han sido autorizadas para realizar, ocurre que se confunde con actividad turística y desde este punto de vista no se puede promocionar porque es una actividad no autorizada.

“El domingo vino gente que no es de Calamuchita y se tuvo que volver porque no está permitido su llegada, pero entendimos que al poder realizarse las visitas intradepartamentales, los calamuchitanos podían visitarnos".

Al respecto se generaron doce paseos más para dispersar aún más a la gente y que puedan visitar la localidad de manera segura, "estamos trabajando pensando en el turismo pos pandemia, porque vivimos de esta actividad que está sumamente alicaída por el coronavirus y ya necesitamos ir teniendo algún tipo de apertura”, expresó.

NO FUE AUTORIZADO

Al llegar a oídos de la Provincia, Juan Ledesma, coordinador del COE, señaló que no está autorizada esa disposición y tras un charla con el jefe comunal, se dejó sin efecto la determinación.