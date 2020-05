Cabina de Sanitización instalada en el ingreso al Banco Córdoba

La Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita informó que adquirió y puso en funcionamiento la primera Cabina de Sanitización de la Ciudad.

La misma se encuentra situada en el ingreso al Banco Provincia de Córdoba (sobre calle Libertad).



Esta permite que las personas que transitan por la misma sean sanitizadas, por medio de un rocío nebulizado con un agente desinfectante orgánico inocuo para la salud, no es tóxico, no mancha la ropa, no irrita la piel y es biocompatible con el medio ambiente.

La cabina consta de un módulo cubierto en lona impermeable, que posee picos nebulizadores presurizados; los que al ser activados forman un rocío en suspensión sobre la persona durante tan sólo 5 segundos, logrando que se realice el proceso de esterilización de toda la superficie exterior del individuo.

La adquisición de esta cabina constituye una acción del municipio para la prevención del COVID-19 y el cuidado de los vecinos.

El proyecto y sistema de bombeo y automatización fue ejecutado por la firma Sidor Hnos. de Santa Rosa.