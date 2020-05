Estimado presidente de la nación, Alberto Fernández...

por Carola Ferrari (Feminista, Escritora y Psicoanalista)





"Frente a esta pandemia mundial usted puso en marcha una medida gubernamental obligatoria para cuidarnos. Medida que hará tambalear a la economía del país, pero usted nos tranquiliza diciendo que la economía siempre se puede recuperar pero una vida no. Al escucharlo, quiero darle un abrazo.

Ahora, querido Alberto, me dirijo a usted y a su hermoso equipo de trabajo, porque hoy quiero decir una obviedad: nosotras, las mujeres, somos la mitad de la población. Y veinte millones de personas estamos en riesgo.

Veinte millones de personas en Argentina, o sea, TODAS las mujeres, hemos vivido alguna situación de violencia de género: todas tenemos miedo si estamos solas, a todas nos han acosado, a todas nos han enseñado a cuidarnos porque si algo nos pasa la culpa es nuestra. Las mujeres pasamos por violaciones, abusos sexuales, abortos en clandestinidad, cuotas alimentarias paupérrimas, violencias institucionales, abandonos parentales, soledad en la crianza de niñes, soledad en los cuidados domésticos, desigualdad en los salarios, techos de cristal, cosificación en medios de comunicación, desa-parición forzada, trata de persona, explotación sexual, y no olvidemos que TODOS LOS DÍAS una mujer ES ASESINADA por el patriarcado, muere en manos de un varón. Todos los días una mujer es “matada” por el patriarcado, no por el covid-19. Y nos matan porque pueden hacerlo.

Entonces, ¿por qué no hay una emergencia de género?

Las mujeres estamos en condición de exigir que se declare ya una emergencia de género, porque la mitad de argentina vivimos en el riesgo permanente de sufrir violencia machista, es una EMERGENCIA INVISIBILIZADA hace años, y saber que la economía puede soportar el aislamiento del covid-19, me lleva a preguntarme con mayor vehemencia ¿por qué aún no se ha declarado la emergencia de género?

Todas las voces feministas insistimos en afirmar y volver a decir que el patriarcado mata más que el covid-19. Sucede que ser varón es la vacuna contra el patriarcado, esa mitad que por estar inoculada siempre encuentra pretextos para no declarar la emergencia que esta violencia merece. Pero que el covid-19 vino a echar por tierra esos pretextos y falsos argumentos.

Hace falta llamar a una EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA DE GÉNERO, como lo viene pidiendo la campaña que proponen los feminismos, y hace falta que se declare ya, porque así lo dijo usted: VOLVIMOS PARA SER MUJERES. "