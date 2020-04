Se liberan actividades en Santa Rosa

▪️La ciudad de Santa Rosa fue considerada por el Gobierno Provincial como «Zona Blanca».

▪️Las actividades liberadas a partir de la disposición provincial son las relacionadas al Comercio, Obras Privadas y Profesiones Liberales. Lo relacionado a eventos, confiterías, bares, restaurantes y actividades que estén relacionadas con espectáculos, continúan aún con las restricciones correspondientes.

▪️Se consideran zonas blancas aquellas conformadas por localidades que no cuentan con casos positivos activos (nula circulación viral) y que no se encuentren dentro de los grandes conglomerados.

▪️En estos casos, la flexibilización del aislamiento comprende las siguientes actividades: obra privada, industria, comercios y profesiones independientes; cada una con sus respectivos protocolos como guías obligatorias para la correcta implementación de las actividades flexibilizadas.

▪️En cuanto a los comercios se regirán días (de lunes a sábado) y horarios (de 8hs a 16hs) para la apertura de los diferentes rubros, mientras que la concurrencia se efectuará según sea la terminación del DNI. Quienes finalicen su DNI con números pares podrán concurrir los días del mes pares e impares los días impares. Las actividades comerciales comprendidas en esta flexibilización son aquellas que no impliquen permanencia del cliente en el local comercial.

▪️Para la obra privada, solamente se podrán retomar obras no habitadas (nuevas o ya iniciadas) y se deberá gestionar en el municipio un permiso especial de reactivación de obra con carácter de declaración jurada, se deberá designar un responsable por obra. La cantidad máxima de operarios no podrá ser mayor a 5 (en casos particulares se deberá solicitar un permiso excepcional), se deberá asegurar que la ropa de traslado no sea la misma con la que trabaja, se garantizará la alternancia de distintos rubros, la jornada deberá ser de 8hs a 14hs de lunes a viernes, la compra y pedido de materiales será online.

▪️Las profesiones independientes que no requieran contacto estrecho físico podrán atender dos días por semana, sin empleados, hasta dos clientes por hora (con turnos previamente otorgados), de 8hs a 16hs y solo se permitirá el traslado por zonas blancas.

▪️Es preciso recordar que para las distintas actividades permitidas será de uso obligatorio el barbijo no quirúrgico. Además, se deberá respetar en todo momento la distancia mínima de 2 metros entre las personas y sostener las medidas de higiene de manos e higiene respiratoria.

▪️Estas actividades se regirán con Protocolos de Implementación para su reactivación

Ingresá acá y mirá los PROTOCOLOS:

- COMERCIOS

- OBRAS PRIVADAS

- PROFESIONES