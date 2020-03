Mensaje de integrantes de Plazoleta de la Memoria

"A raíz de los últimos acontecimientos, y en el marco de la decisión de los organismos de Derechos Humanos en todo el país, desde la Plazoleta de la Memoria queremos compartir con uds. no solo la comunicación correspondiente a la suspensión de nuestro tradicional acto de cada 24 de marzo, también queremos reafirmar a través de este medio que a pesar de no poder estar en las calles en esta oportunidad, el fortalecimiento de la construcción colectiva de la memoria asume nuevos formatos pero no declina en su intensidad ni en su vigencia.

Por eso reafirmamos: “Los Pueblos tenemos Memoria. La Patria Exige justicia.” Como cada 24 de marzo, recordamos a las víctimas del terrorismo de Estado perpetrado en nuestro país entre 1976 y 1983 por la dictadura cívico militar; un saqueo organizado a nuestra patria, y el asesinato, la desaparición de personas, el secuestro de adultos y niños, la sustracción de la identidad, y todas las aberraciones que fueran necesarias para consolidar un proceso tan doloroso para nuestro pueblo y cuyas consecuencias aun hoy padecemos. Por eso no claudicamos y volvemos a reafirmar: Memoria, Verdad y Justicia.

A sí mismo, aprovechamos el medio para comunicar que la actividad propuesta en todas las instituciones educativas de la localidad (intervención con técnicas de arte plástico en siluetas que representan a detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar) y la posterior exposición organizada con la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, se posterga hasta la reanudación normal de la actividad escolar".

Por último les pedimos que estén atentos a nuestras páginas en redes sociales ya que a partir del hashtag #24MarchoEnCasa invitamos a estar presentes, a participar y así difundir nuestra presencia, nuestra voluntad y nuestras acciones.