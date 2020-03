El Consejo Regional de Salud informó sobre las medidas a implementar para la prevención de Coronavirus y Dengue

El Consejo Regional de salud en Calamuchita convocó a una confelrencia de prensa para comunicar las nuevas medidas e informaciones relacionadas a la pandemia del Coronavirus y además sobre dengue y sarampión.

La reunión se realizó el miércoles en Villa Rumipal con la presencia de Daniel Quinteros, director del Hospital Regional; Sandra Larrazabal, vicedirectora; Gustavo Gantus, intendente de Rumipal y Eduardo Maldonado, intendente de Embalse.

Se destacaron las medidas a tomar en todos los casos y la importancia de la prevenciones ya conocidas y difundidas por los diferentes organismos de gobiernos.

"No hablamos sobre casos en particular porque eso lo informa el Ministerio de Salud de la Provincia" aclaró Quinteros, ante la consulta sobre un caso sospechoso informado por este medio el lunes pasado, donde hasta ayer no había resultado.

Además se resaltó que el trabajo es positivo en cuanto al protocolo de ambas enfermedades. En los cuatro casos de dengue desarrollados en Calamuchita, todos fueron "importados" y se cumplió con las fumigaciones correspondientes en los alrededores.