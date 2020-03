CORONAVIRUS información útil

Desde Milán una estrecha colaboradora de una ONG dedicada a difundir consejos sobre salud, nos trasmite los dichos de la Doctora Lidia Rota Vender, hematóloga y presidente de ALT (Asociación contra la Trombosis y Enfermedades Cardiovasculares) en Italia, quien colabora como voluntaria desde hace años con esta institución sin fines de lucro, y nos explica qué es el Coronavirus y cómo proceder frente a un posible contagio.

Al Coronavirus no lo detiene el pánico, pero sí la inteligencia.

De un joven investigador que, de Shenzhen Cantón, China, fue transferido a Wuhan para colaborar con la Fuerza de Tareas (task force), que está combatiendo contra la epidemia de coronavirus, recibimos con entusiasmo y transmitimos estas informaciones claras, simples y accesibles a todos, que describen con exactitud que es el virus cómo se trasmite de una persona a otra y cómo puede ser neutralizado en nuestra vida diaria.

La infección de Coronavirus no provoca resfrío con nariz mojada o tos con catarro, sino tos seca y áspera, esto es lo más simple de distinguir.

El virus no resiste el calor y muere si está expuesto a temperaturas mayores a 26-27 grados, por lo tanto debe consumirse abundantemente durante el día bebidas calientes como infusiones, caldos o simplemente agua caliente, estos líquidos calientes neutralizan el virus y son fáciles de ingerir.

Evitar tomar agua helada o bebidas con hielo. Para quien pueda, tomar sol.

El coronavirus tiene un tamaño grande (diámetro de 400-500 nanómetros) por lo cual cualquier barbijo puede detenerlo, no hacen falta en la vida diaria barbijos especiales. Diferente es la situación de los médicos y los sanitaristas que están expuestos a fuertes cargas del virus y deben utilizar equipamiento especial.

Si una persona infectada estornuda delante de nosotros; tres metros de distancia harán caer el virus al suelo e impedirá que nos caiga encima.

Cuando el virus se encuentra sobre superficies metálicas sobrevive cerca de 12 horas, por eso cuando se tocan superficies metálicas como puertas, electrodomésticos, pasamanos de trasportes, ascensores, etc., se deben lavar bien las manos y desinfectarlas con gel alcohólico.

El virus puede vivir anidado en la ropa y tejidos entre 6 y 12 horas, los detergentes comunes lo pueden exterminar, los elementos que no puedan ser lavados diariamente se recomienda exponerlos al sol y el virus morirá.

Como se manifiesta:

El virus se instala primeramente en la garganta provocando inflamación y sensación de sequedad este síntoma puede durar entre 3 y 4 días.

El virus viaja a través de la humedad presente en las vías aéreas, baja a la tráquea y se instala en los pulmones causando neumonía que dura cerca de 5 ó 6 días. La neumonía se manifiesta con fiebre alta y dificultad en la respiración, no lo acompaña el clásico resfrío, pero puede haber sensación de ahogo. En este caso se deberá recurrir de inmediato al médico.

Como se puede eludir el contagio:

La trasmisión del virus sobreviene por lo común por contagio directo, tocando telas, tejidos o materiales sobre los cuales el virus está presente, por esto lavarse las manos es fundamental.

El virus sobrevive en nuestras manos solo cerca de 10 minutos, pero en ese tiempo muchas cosas pueden suceder, restregarse los ojos, tocarse la nariz, -por dar un ejemplo- esto permite al virus entrar a la garganta. Por lo tanto para nuestro bien y el bien de todos lávense muy seguido las manos y desinféctenlas.

Se pueden hacer gárgaras con soluciones desinfectantes que eliminan o minimizan la cantidad de virus que puede entrar en la garganta, haciendo esto se eliminará antes que baje a la tráquea y luego a los pulmones.

Desinfectar el teclado de la PC y el mouse. El volante del auto

Debemos cuidarnos mucho por nuestro bien y el de los demás.

NUEVAS ADVERTENCIAS:

El nuevo coronavirus NCP podría no dar signos de infección por muchos días, antes de los cuales no se puede saber si una persona está infectada; pero cuando se manifiesta la fiebre o la tos y se va al hospital, los pulmones están con fibrosis en un 50%, ya es muy tarde!

Los expertos de Taiwán sugieren hacer una simple prueba cada mañana:

Inspirar profundamente y retener el aliento por 10 segundos. Si se logra, sin toser, sin dificultad y/o sensación de opresión etc., ello demuestra que no hay fibrosis en los pulmones, indicando la inexistencia de infección. Es necesario en estos críticos tiempos hacer este control cada mañana en un ambiente con aire puro.

Estos son serios y excelentes consejos de parte de médicos japoneses que tratan así el COVID-19. Todos debemos asegurarnos que nuestra boca y garganta estén siempre húmedas, nunca SECAS, se debe beber un sorbo de agua al menos cada 15 minutos. PORQUÉ? Aún cuando el virus entre por la boca el agua u otros líquidos, lo pasarán por el esófago directo al estómago donde los ácidos gástricos destruyen al virus, si no se toma bastante agua en forma regular el virus puede pasar a la tráquea y de allí a los pulmones, y esto es lo más peligroso.