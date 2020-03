CORONAVIRUS: CÓRDOBA CUENTA CON UN PROTOCOLO DE ACCIÓN

Ante la situación de alerta mundial por el nuevo coronavirus COVID-19, el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba informa que, si bien a la fecha no se han notificado casos en Córdoba ni en el país, la Provincia cuenta con un protocolo de acción para el abordaje de un eventual caso.

Las personas que ingresen al país por vía aérea, provenientes de países con circulación de este virus, deben completar una Declaración de Salud del Viajero. En caso de advertir síntomas compatibles con esta infección, se activa el “Protocolo de actuación ante casos sospechosos de síntomas compatibles con el coronavirus”, resultado de un trabajo intersectorial entre autoridades del Aeropuerto Nacional de Córdoba y la cartera de salud provincial.

En qué consiste el protocolo

A partir de la notificación por parte del personal de la Dirección Nacional de Sanidad y Fronteras al Ministerio de Salud provincial, se coordina el traslado de la persona desde el aeropuerto hasta el Hospital Rawson -en caso de personas adultas-, o al Hospital de Niños -en caso de niños o niñas-. Paralelamente, se efectúa la identificación y seguimiento sanitario de las personas que estuvieron en contacto con la persona identificada con síntomas.

Es importante destacar que los hospitales de referencia cuentan con el equipamiento, infraestructura y los recursos humanos especializados para la atención, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del estado de salud de las personas identificadas con síntomas. Para eso, la Provincia dispone de un pabellón acondicionado y equipado con 30 unidades de camas de internación UCI y aislamiento, exclusivas para contener y dar respuesta a una eventual emergencia sanitaria.

Medidas de prevención

Las medidas de prevención indicadas son las mismas que se sugieren para prevenir cualquier virus respiratorio:

- Lavarse las manos con frecuencia, con agua segura y jabón o gel a base de alcohol.

- Al estornudar o toser, cubrir boca y nariz con un pañuelo, o con el pliego del codo (no usar las manos).

- En caso de tener síntomas compatibles, no automedicarse, evitar asistir a espacios concurridos, y consultar sin demoras a un centro de salud.

- Es importante que las personas con antecedentes de viaje a zonas de circulación del virus, o que estuvieron en contacto cercano con personas diagnosticadas con coronavirus y presenten fiebre, tos o dificultad para respirar hasta 14 días después, no se automediquen y busquen atención médica inmediata.