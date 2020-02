El Oscar, un actor y un discurso

por Valdir Peyceré

El discurso es corto, conciso, emotivo. Es una de las pocas cosas que se rescatan de la ceremonia del Oscar. Esa ceremonia infinitamente cansadora con sus chistes malos y su pulcritud mentirosa. El actor del discurso es un estadounidense nacido en Puerto Rico cuyo nombre es Joaquín Phoenix, protagonista de Joker. Aunque no vi el movie puedo atestiguar la excelencia del trabajo de Phoenix en varios films a los que sí asistí. De Joker vi el trhiller y algunas secuencias que me parecieron muy buenas y muy dramáticas, típicas de la mayoría de las pelis protagonizadas por este actor y, aunque algo sabía, la verdad es que me sorprendieron. Parece que es mucho más la identificación que se puede hacer con el anti – héroe que representa al Joker… joven humillado, al que todos hacían bullying… en una sociedad caótica y sin ética (no muy diferente de ésta) el “guasón” se abre paso como puede hasta transformarse en el opuesto de sí mismo; en el otro lado de la moneda, el lado que va a bregar por los desposeídos aunque esto le valga la persecución y la posibilidad de la cárcel o la muerte. Es el anti – héroe; el malo – bueno, o el malo humanizado. Dramatismo, angustia, tensión, violencia, acompañan toda la película. Joker demuestra varias cosas, ninguna muy esperanzadora a corto o medio plazo (en realidad, ¿alguien creerá que puede haber una redención de la clase trabajadora aun a largo plazo?...). Joker es bizarro y muestra las contradicciones de nuestra época. Muestra las injusticias, la lucha de clases, la soledad del hombre largado a su propia suerte y muestra un mundo distópico que para la sorpresa de muchos, es muy parecido al nuestro.

Joaquín Phoenix ahora con 45 años tenía un hermano que se llamaba River (río). también actor y que fallece a los 23 años por una sobredosis de droga. Su hermana Rain (lluvia) trata de reavivarlo y cuando llega la ambulancia ya hay poco por hacer. River Phoenix era por entonces una promesa del cine actuando en algunos buenos movies como Stand by me, Running on empty y My Own Private Ohio, dirigidas por Rob Reiner, Sidney Lumet y Gus Van Sant respectivamente. Es a River a quien Joaquín dedica su Oscar y parte del discurso para agradecerlo.

“Una de las oportunidades que tenemos es darle una voz a quienes no la tienen. Creo que cuando hablamos de la desigualdad de género, de racismo, de los derechos LGTB o de los derechos de los animales, estamos hablando de la lucha contra las injusticias, estamos hablando contra la creencia de que un país, un grupo, una raza, un género, una especie, tiene el derecho de dominar, controlar, usar y explotar a otro con impunidad. Creo que nos hemos desconectado mucho del mundo natural (…) creemos que somos el centro del universo. Nos metemos en la Naturaleza y le saqueamos sus recursos (…).He sido un sinvergüenza toda mi vida, también alguien egoísta y, en algunos momentos, cruel, alguien con el que era difícil trabajar. Estoy tremendamente agradecido porque muchos de los que están aquí me dieron una segunda oportunidad. Ese es nuestro mejor momento: cuando nos apoyamos entre nosotros". (…) Cuando tenía 17 años, mi hermano escribió esta letra, · corre al rescate con amor y así vendrá la paz·",

Estas algunas de las partes más significativas del discurso proferido ante un público que lo siguió, muchas veces tan emocionado como él mismo. Este el discurso del “Joker”, de Joaquín Phoenix; un humanista, un espiritualista… alguien de quien podemos aprender algo, nosotros con tantos altibajos como él se atribuye a sí mismo. Este excelente actor que tuvo en películas como “Todo por un sueño” (1995) de Gus Van Sant; “Gladiador” (2000), interpretando al emperador Cómodo, dirigida por Ridley Scott; “Señales” (2002) o “El bosque” (2004), entre muchas otras, grandes performances y en la oportunidad que tuvo de hablar frente a la Academia de Hollywood se puede decir que supo aprovecharla. Llegó el momento de ver alguno de sus filmes y de entrar, nosotros también, en sus personajes.