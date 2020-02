Clausuran en VGB un establecimiento de alojamiento turístico no habilitado.

Desde la Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte, en una actividad interdisciplinaria en conjunto con las áreas de Secretaría de Gobierno y Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa General Belgrano, se procedió a clausurar un establecimiento de alojamiento turístico que no estaba habilitado para tal fin.

Gabriela Cachayú, Secretaria de Turismo, explicó: “Este tema nos compete ya que nos centramos en brindar la seguridad a nuestros turistas priorizando el destino.”

“La competencia desleal surge desde la compra del terreno, la construcción para un uso que no se respeta, no se pagan los servicios en función de la actividad comercial: no pagan la habilitación, ni tampoco el impuesto anual a la tasa de comercio, entre otros.” Y remarca que la Competencia desleal “baja la calidad del destino turístico.”

Verónica Wagner, Secretaria de Gobierno indicó: “Se efectuó la clausura por motivos de seguridad, salubridad e higiene. Invitamos a quienes posean establecimientos en condiciones similares a que vengan voluntariamente y procedan a las habilitaciones pertinentes para poder seguir brindando la seguridad que los turistas se merecen en nuestro destino turístico.”

Hasta la fecha, se detectaron 140 alojamientos que se encuentran en esta situación. Juan Pablo Gatti, Director de Obras Privadas, agrega desde su área técnica: “La competencia desleal unifica varios puntos: No sólo comercial y tributaria, sino también de servicios prestados y de comodidad”, resalta.