Largaron los técnicos

El lunes se presentaron oficialmente los técnicos de cada división que este año harán frente a la temporada de fútbol del Deportivo Italiano.

El encuentro fue en la cancha del estadio Fernando Strada. A las 19:00 comenzaron las prácticas de las categorías Sub 17 y Sub 15 a cargo de Martin Silva junto a Eduardo Aguirre.



Y a las 21:00 se realizó la presentación oficial de Cuerpo Técnico de Primera División con Eduardo "Lalo" Prado" como DT, Daniel Boggino (preparador físico) y Alejandro Farías (ayudante campo). La convocatoria contó con la presencia de integrantes de la Comisión Directiva del Club, Sub Comisiones y el nuevo mánager, Héctor "Letìn" Acosta, comenzando así esta Temporada 2020.

INSCRIPCIONES ABIERTAS al FUTBOL INFANTIL

Ya están las inscripciones abiertas, sin cargo de lunes a viernes, desde 18 hs a 20 hs en la cancha para las categorías menores. Los niños deben ir acompañado por al menos uno de sus padres.

La escuelita para quienes no deseen viajar o les falte preparación será desde Cat 2011 a 2016